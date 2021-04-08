中國智障男子遭封棺殺害頂替火葬 屍體買家竟未被起訴

中國為阻止墓地佔地，各地方持續推行殯葬改革，要求「全民火葬」。（翻攝自微博）

2021/04/08 16:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國為阻止墓地佔地，各地方持續推行殯葬改革，要求「全民火葬」，卻屢傳出富人為逃避火葬政策，用流浪漢、乞丐、獨居老人等貧窮弱勢群體來調包代替火化屍體。廣東更傳出智障男子遭殺害頂替富人火化的恐怖事件，被害人是被灌醉後活活被封入棺中殺害，然後被火化，而屍體買家竟然未被起訴！

綜合中媒報導，近日，中國裁判文書網公佈一份2021年1月初的判決書，揭露上述駭人案情。廣東汕尾陸豐市一名2017年因病去世的男子臨終前交代死後要土葬，不要火化，而早在2012年，汕尾就貫徹火葬政策，要求全市火化率達到100%。家人為了其遺願，出資人民幣10.7萬元（約台幣46.5萬元）尋找一具能頂替火葬的屍體。

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死者弟弟黃Ｘ青經朋友介紹找到一位殯儀館工作人員梁男，最後委由一名瘸腿男子黃Ｘ斌誘騙弱智人員林某，購買白酒給林某飲用，並趁林某酒後無力知反抗將其裝入事先準備的棺木用釘子釘死。之後，林某的屍體被當作死者的遺體火化。從中，黃Ｘ斌分得人民幣9萬元（約台幣39萬元）。

出殯當天，林男被運往殯儀館火化，而去世男人的棺木則被埋在事先選定好的墓穴，就在水庫邊，其家人更請了一位外省風水師看過，只該地坐山望水，主富，寓意「望財」。

2020年9月，汕尾中級法院作出一審判決：黃X斌犯故意殺人罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身；黃Ｘ斌的違法所得予以追繳，上繳國庫。黃X斌不服提出上訴，他辯稱被害人是喝酒後突發疾病死亡，但二審維持原判。

案件中的另一些涉事人員，中間人溫男在事發後不久，因突發疾病去世。另一個中間人梁男，在2020年4月被陸豐市人民檢察院認定不符合起訴條件。而買家黃Ｘ青，判決書中同樣寫著「已被不訴」。

被害人林某的親屬證實，林某1981年出生就弱智，沒有結婚生子，但生活基本能自理，失蹤當天，他說要去撿瓶子換錢買好吃的，便一去不回。

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