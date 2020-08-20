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    中國河北強推全民火葬 土葬多日仍挖墳焚屍

    中國各地陸續推動全民火化。圖為中國四川省一處空墓地。（路透）

    中國各地陸續推動全民火化。圖為中國四川省一處空墓地。（路透）

    2020-08-20 23:15:29

    〔即時新聞／綜合報導〕中國為阻止墓地佔地，各地方持續推行殯葬改革，要求「全民火葬」，和傳統喪事習俗發生衝突，其中河北邢台市更計畫在今年10月1日前，讓全市火化率達100％，過程出現不少慘劇，包括強挖已土葬遺體並焚屍。

    長期關注中國人權及宗教問題的《寒冬》報導，邢台市日前發布「關於進一步深化殯葬改革的實施方案」公告指出，自10月1日起，全市所有城鄉居民遺體都必須實行火葬，不得火化後再裝棺土葬，並加快新殯儀館的建設速度，若有農戶不積極落實，將不得參加「五好家庭」、「文明家庭」等榮譽稱號評分。

    地方政府作風強硬，此前邢台市一名80多歲老人去世，其子女按照當地習俗進行土葬，多天後卻被市政府以取消死者家屬退休金、開除黨籍等手段，威脅子女挖墓開棺火化。然而，儘管子女堅決拒絕，當地政府仍不顧其意願，直接僱人開棺，將屍體就地火化。

    報導指出，曾有村幹部因拒絕用土填平死者家屬原已挖好的墳墓，更被政府官員威脅，「今天火化不了死者，明天就火化你。」

    另外，在江西省也同樣推行相同改革，但一些重視埋葬習俗的老人無法接受死後不得入土，最終選擇自殺。雖然當地有村莊居民上街抗議，但後來也被警方壓制，抗議依然不了了之。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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