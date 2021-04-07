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    比「RNA」更早的生命起源 ！日本科學家發現「XNA」

    日本名古屋大學的科學家最新研究指出，生命起源可能是始於類似「DNA」的「XNA」。圖為細胞核。（美聯社檔案照）

    日本名古屋大學的科學家最新研究指出，生命起源可能是始於類似「DNA」的「XNA」。圖為細胞核。（美聯社檔案照）

    2021/04/07 00:37

    〔即時新聞／綜合報導〕日本名古屋大學的科學家在《自然-通訊》 （Nature Communications）發表最新研究，地球上生命可能是始於類似「DNA」（去氧核糖核酸）的「XNA」。

    綜合外媒報導，研究作者之一的名古屋大學生物分子工程師村山惠司指出，「RNA」（核糖核酸）被認為是生命起源的1個階段，而比「RNA」更早的生命起源階段，研究中稱為「XNA」（xeno nucleic acids，異種核酸），與「RNA」不同的地方在於，「XNA」的複製不需要酶，「我們能在沒有酶的情況下合成『XNA』，因此『XNA』早於『RNA』的假設獲得有力支持。」

    研究指出，「XNA」由核苷酸鏈形成，類似於「DNA」和「RNA」，但結構卻有所不同，人體無法分解「XNA」，因此它能非常穩定地攜帶遺傳密碼，含有特定排列順序的「XNA」能夠充當酶與蛋白質結合，在遺傳學、分子醫學的應用上備受矚目。

    該研究團隊希望能夠找出地球早期是否具備相應條件，才導致「XNA」鏈形成，「XNA」組成的「L-蘇胺酸核酸」，能接受從「RNA」、「DNA」轉移出來的遺傳密碼，因此它被認為是1種早於「RNA」之前就存在的分子，村山惠司等人將進行更多研究加以確認。

    村山惠司指出，「RNA」（左1、左2）被認為是生命起源的1個階段，而比「RNA」更早的生命起源階段，研究中稱為「XNA」（右1）。（圖取自《自然-通訊》）

    村山惠司指出，「RNA」（左1、左2）被認為是生命起源的1個階段，而比「RNA」更早的生命起源階段，研究中稱為「XNA」（右1）。（圖取自《自然-通訊》）

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