阮春福去過台灣愛看足球 帶領越南防疫有功

越南國家主席阮春福（見圖）今天上任。（歐新社）

2021/04/05 18:22

〔中央社〕越南國家主席阮春福今天上任，回顧他5年的總理任期，越南經歷一連串重大事件，包括台塑河靜鋼鐵環保問題及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，並透過舉辦多項大型會議，刷新越南的國際能見度。

根據越南政府網，阮春福生於1954年7月20日，籍貫是廣南省桂山縣桂富鄉，行政官僚出身的他，早年多在家鄉廣南省歷練，1978年峴港還隸屬廣南省時，他曾任峴港經濟管委會幹部，仕途從此開始發跡。

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鑑於地緣關係，阮春福年輕時與廣南、峴港的台商頗有私交，就像許多越南高官早年在地方任職時多曾前往台灣一樣，阮春福2001年至2006年任廣南省長期間，也曾接受私人邀請，到寶島一遊。

只是隨著他一步步攀升至權力高峰，這段往事漸漸被塵封。但這位根據越南習俗被喚為「阿福」的國家主席，在旁人眼中是個很惜情的人，即使後來到中央當官，但只要遇見「台商老朋友」，多會主動上前打招呼。

阮春福2006年離開廣南省後轉赴中央任職，並在2016年4月7日出掌越南總理，但一上任就面臨台塑河靜鋼鐵疑似汙染海洋導致死魚事件，他當時主張「不會以環境換取經濟發展」，台塑也遭重罰5億美元。

事件發生後，外界對於死魚成因一直有不同解讀，阮春福在過程中努力克服事件對內、對外引發的影響，除協助當地民眾重新就業、鼓勵赴台灣等地工作，也對河靜鋼鐵在環保上的後續努力，給予肯定和正面評價。

在武漢肺炎疫情期間，做為「經濟總理」，阮春福一直強調防疫與經濟兼顧，在實行「鎖國防疫」的同時，也同步允許重要外資國的商務人士能搭乘包機進入越南。

在外交方面，阮春福任總理5年期間，越南舉辦一系列國際盛事，包括2017年亞太經濟合作會議（APEC）年會、2018年世界經濟論壇東協峰會（WEF-ASEAN）、2019年川金二會、2020年東南亞國家協會高峰會。

私底下，阮春福是個不折不扣的足球迷，越南國家隊只要在主場迎戰，他幾乎都會去加油；越南網友還發現，阮春福的領帶顏色五彩繽紛，且每次偕同妻子會見外賓時，也會選擇跟妻子衣服顏色一樣的領帶。

從政治立場來看，阮春福過去被歸類為親美的改革派，但一名政治觀察家認為，阮春福實則是「擁護越南利益派」，預料在後疫情時代及美中持續對抗的大格局下，越南一向靈活、務實的對外手腕將更為凸顯。

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