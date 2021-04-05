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    阮春福出任越南國家主席 四大支柱塵埃落定

    越南國會今天表決通過由阮春福（見圖）接掌國家主席。（法新社）

    越南國會今天表決通過由阮春福（見圖）接掌國家主席。（法新社）

    2021/04/05 17:40

    〔中央社〕越南國會今天表決通過由阮春福接掌國家主席，成為越南1945年宣布獨立以來的第11位國家主席，並首次有現任總理當選國家主席。越南政壇的「四大支柱」已塵埃落定。

    根據越南政府網，阮春福（Nguyen Xuan Phuc）生於1954年7月20日，今年67歲，籍貫是廣南省桂山縣桂富鄉，1978年畢業於河內國民經濟大學，1983年11月12 日正式加入越南共產黨。

    越南國家主席是內政和外交事務的最高代表，也是越南人民軍名義上的最高統帥，每屆任期5年。阮春福創下由現任總理轉任國家主席的例子，而他也是越共第2號人物，僅次於越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）。

    阮春福2016年至2021年擔任越南總理，並在今年1月越南共產黨第13次全國代表大會（越共13大）中破例在超過65歲的情況下沒退休，續任中央政治局委員，當時就篤定將接掌國家主席一職。

    阮春福在今天的就職講話中表示，過去一屆政府任期，越南遭逢世界經濟起伏、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情及連環天災，對國家發展帶來很大影響，但越南取得許多重要成就，防疫與經濟兼顧，獲國際社會認可。

    他認為，越南一定會成功實現越共13大的目標，提高社會主義法治國家機構的效力和效率，繼續加強打擊貪腐、浪費和官僚主義，提高人民的信心，「共同建設一個富裕、強大、民主、公平、文明的國家及堅定捍衛祖國」。

    越南由越共實行一黨專政，外界將越共總書記、越南國家主席、總理、國會主席並稱越南政壇的「四大支柱」。其中阮富仲於越共13大時「三連霸」繼續挺進總書記一職，其餘「三大支柱」於國會選舉中陸續就位。

    除阮春福當選國家主席外，根據越南國會表決結果，中央組織部部長范明正（Pham Minh Chinh）出掌總理、河內市委書記王廷惠（Vuong Dinh Hue）則接任國會主席。

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