「長賜輪」癱瘓全球海運 ！ 運河管理局官員曝擱淺原因

長賜輪目前停泊在大苦湖接受事故調查。（法新社）

2021/04/02 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕長榮「長賜輪」貨輪在蘇伊士運河擱淺近一週後，終於在上月29日脫困，目前已在運河內的大苦湖（Bitter Lake）停泊接受調查。對此，蘇伊士運河管理局（SCA）官員最新指出，「長賜輪」擱淺原因之一是船長「執行錯誤動作」，和天氣因素同時發生。

綜合外媒報導，埃及政府日前初判是風太大導致「長賜輪」擱淺事件，蘇伊士運河管理局局長雷比（Osama Rabie）則認為，天氣因素及人為疏失都有可能是「長賜輪」擱淺的原因；他也指出，正式調查於3月31日開始，強調在調查結束前「長賜輪」不得離開大苦湖。

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而根據《阿拉伯衛星電視台》報導，兩名蘇伊士運河管理局官員接受義大利媒體訪問透露，「長賜輪」擱淺原因是因為該船船長做出「錯誤的操作」，導致「長賜輪」在進入航道前船頭就嚴重偏離，接著船身發生巨大搖晃而擱淺。

兩名官員說明，雖然當時天氣不佳，同時發生沙塵暴與強風導致船長視線不良，「（船長）錯誤的操作與沙塵暴和強風同時發生，但天氣因素並不是造成事故的全部原因。」也透露過去曾有其他船隻在相同的天氣條件下通過運河，但沒有受到影響。

針對各界關心的賠償問題，長榮海運總經理謝惠全指出，長榮海運是向日本正榮汽船租船，事故發生主要由船東負責，而長榮雖是貨物負責人，但根據海事法規定，海運運送人對貨物延遲免責，因此長榮海運沒有被索賠的情況，再加上長榮海運有保險，曝險非常低。

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