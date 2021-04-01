美日印澳+法國本月軍演 日媒：「亞洲版NATO」衍然成形

日媒報導由法國海軍主導的「拉佩魯茲」（La Perouse） 多國聯合演習，今年除了日本海上自衛隊、美國及澳洲海軍參加之外，印度也將首次參加。圖為美法日三國船艦演習情形。（美聯社）

2021/04/01 15:43

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕日媒報導，由法國海軍主導的「拉佩魯茲」（La Perouse） 多國聯合演習，今年除了日本海上自衛隊、美國及澳洲海軍參加之外，印度也將首次參加。報導指出，美日澳印四方安全對話（Quad）在上月12日舉辦首次峰會，強調合作對抗中國軍事霸權，這次的聯合演習似乎也為傳達合作對象不限於這4國的訊息，「亞洲版NATO」衍然成形。

日本富士晚報報導，日本海上自衛隊在2019年首次參加拉佩魯茲演習，當年有日美澳法4國艦隊參加，今年預定本月4日到7日在波斯灣舉行。

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印度駐法國大使館昨天表明將參加今年的演習，並強調5國的聯合演習，將是促進「自由且開放印度太平洋」合作的機會。

報導指出，法國在印度洋和南太平洋有海外領土，對於牽制中國發展海上霸權一事與美日印澳想法一致。今年2月，法國海軍巡洋艦，也曾在九州西側的東海海域與海上自衛隊及美國海軍進行聯合演習。

拓殖大學海外事情研究所所長川上高司表示，這次的聯合軍演可以視為是以Quad為核心，將集體安全體系進行放射狀擴展的嘗試，與拜登政府「重視盟友」的態度吻合。保護印太自由航行與歐洲的利益有直接關係，所以不僅法國，英國和德國等國家也預定派艦隊參加，未來也有可能發展為「亞洲版NATO」以與中國抗衡，關鍵在於這個框架的強度能到達何種程度。

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