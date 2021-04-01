為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美日印澳+法國本月軍演 日媒：「亞洲版NATO」衍然成形

    日媒報導由法國海軍主導的「拉佩魯茲」（La Perouse） 多國聯合演習，今年除了日本海上自衛隊、美國及澳洲海軍參加之外，印度也將首次參加。圖為美法日三國船艦演習情形。（美聯社）

    日媒報導由法國海軍主導的「拉佩魯茲」（La Perouse） 多國聯合演習，今年除了日本海上自衛隊、美國及澳洲海軍參加之外，印度也將首次參加。圖為美法日三國船艦演習情形。（美聯社）

    2021/04/01 15:43

    〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕日媒報導，由法國海軍主導的「拉佩魯茲」（La Perouse） 多國聯合演習，今年除了日本海上自衛隊、美國及澳洲海軍參加之外，印度也將首次參加。報導指出，美日澳印四方安全對話（Quad）在上月12日舉辦首次峰會，強調合作對抗中國軍事霸權，這次的聯合演習似乎也為傳達合作對象不限於這4國的訊息，「亞洲版NATO」衍然成形。

    日本富士晚報報導，日本海上自衛隊在2019年首次參加拉佩魯茲演習，當年有日美澳法4國艦隊參加，今年預定本月4日到7日在波斯灣舉行。

    印度駐法國大使館昨天表明將參加今年的演習，並強調5國的聯合演習，將是促進「自由且開放印度太平洋」合作的機會。

    報導指出，法國在印度洋和南太平洋有海外領土，對於牽制中國發展海上霸權一事與美日印澳想法一致。今年2月，法國海軍巡洋艦，也曾在九州西側的東海海域與海上自衛隊及美國海軍進行聯合演習。

    拓殖大學海外事情研究所所長川上高司表示，這次的聯合軍演可以視為是以Quad為核心，將集體安全體系進行放射狀擴展的嘗試，與拜登政府「重視盟友」的態度吻合。保護印太自由航行與歐洲的利益有直接關係，所以不僅法國，英國和德國等國家也預定派艦隊參加，未來也有可能發展為「亞洲版NATO」以與中國抗衡，關鍵在於這個框架的強度能到達何種程度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》歐洲首次！ 法國太空軍演 模擬和對手「軍事衝突」
    2021/03/11 15:04

    軍情動態》歐洲首次！ 法國太空軍演 模擬和對手「軍事衝突」
    軍情動態》強化作戰能力 美印兩軍將舉行「準備作戰」聯合演訓
    2021/02/08 08:26

    軍情動態》強化作戰能力 美印兩軍將舉行「準備作戰」聯合演訓

    中路最具增值力 合雄5號花園CP值高
    牽制中國 美日澳印 月中擬首開峰會
    2021/02/08 05:30

    牽制中國 美日澳印 月中擬首開峰會
    Quad機制 台灣低調參與
    2021/02/08 05:30

    Quad機制 台灣低調參與
    國際今日熱門
    歷時近3個月 印尼廉航三佛齊航空空難尋獲座艙語音紀錄器
    2021/03/31 17:53

    歷時近3個月 印尼廉航三佛齊航空空難尋獲座艙語音紀錄器

    軍情動態》通用原子拿下英國MQ-9無人機合約 預計今年7月交付
    2021/03/31 17:08

    軍情動態》通用原子拿下英國MQ-9無人機合約 預計今年7月交付

    準備接班總統？ 白宮官網破天荒改稱「拜登-賀錦麗政府」
    2021/03/31 18:16

    準備接班總統？ 白宮官網破天荒改稱「拜登-賀錦麗政府」

    收到《進擊的巨人》最終話原稿！編輯：諫山老師辛苦了
    2021/03/31 17:31

    收到《進擊的巨人》最終話原稿！編輯：諫山老師辛苦了

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播