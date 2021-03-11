軍情動態》歐洲首次！ 法國太空軍演 模擬和對手「軍事衝突」

法國於本月8日至12日進行首次「太空軍演」，模擬與法國簽有軍事協約的盟國和另一具有太空軍事能力的國家發生衝突。（圖翻攝自法國國防部推特）

2021/03/11 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕法國國防部長帕利（Florence Parly）指出，法國從本月8日至12日舉行了第一次太空軍事實驗，也是歐洲國家的首次「太空軍演」，模擬和法國簽有軍援協約的國家和另一具有太空軍事能力的國家發生衝突，導致法國衛星在太空遭受襲擊。

綜合外媒報導，帕利表示，法國於本月8日至12日舉行了第一次太空軍事實驗，這是法軍第一次進行太空軍事訓練，也是歐洲範圍內的首次，此次主要目的是測試現有系統的抗壓能力，評估未來需要改進的太空軍事系統，同時加速太空司令部的建設。

請繼續往下閱讀...

報導指出，此次「太空軍演」在完全虛擬的狀態下進行，匯集了法國軍方和相關民間機構，目的是要在太空中保護法國及其盟邦，軍演模擬的情境是和法國簽有軍援協約的國家與另一具有太空軍武能力的國家發生衝突，導致法國衛星在太空遭受襲擊。

報導提到，「太空軍演」時，有1萬多個危險物體及敵國衛星同時逼近法國衛星，同時有一些太空碎片已穿越大氣層，可能危及平民的生命安全，法國軍方需要同時計算及接收訊息，又得干擾對方衛星逼近，必要時還得摧毀敵軍衛星，是相當複雜的挑戰。

報導也說，此次法國國防部所舉行的太空軍演，相當貼近真實太空戰爭的狀況，像是2017年時就有一顆俄羅斯衛星試圖接近位在法國的義大利衛星，進行間諜偵查。報導也提到，目前印度、俄羅斯及中國都具有從地面摧毀太空衛星的實力。

#AsterX2021 ???? L’exercice spatial "AsterX 2021" organisé par le Commandement de l’espace （CDE） se déroulera du 8 au 12 mars sur le site toulousain du @CNES.#Espace #NotreDéfense@Armees_Gouv pic.twitter.com/AfwONYKxvg — Armée de l'Air et de l'Espace （@Armee_de_lair） March 4, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法