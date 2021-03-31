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    武漢肺炎》全球1億2817萬餘例確診 逾280萬人病歿

    全球至少280萬5004人死於武漢肺，至少1億2817萬3020例確診，圖為英國民眾接種疫苗的畫面。（法新社）

    全球至少280萬5004人死於武漢肺，至少1億2817萬3020例確診，圖為英國民眾接種疫苗的畫面。（法新社）

    2021/03/31 21:16

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間31日11時（台灣31日晚間7時），全球至少280萬5004人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少1億2817萬3020例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球30日通報新增1萬1912人病歿、61萬1587起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（3780死）、美國（1038死）與墨西哥（807死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計55萬998人病故、3039萬3702例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（31萬7646人喪生、1265萬8109例確診）、墨西哥（20萬2633人喪生、223萬2910例確診）、印度（16萬2468人喪生、1214萬9335 例確診）及英國（12萬6670人喪生、434萬1736例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有247人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（212人）、蒙特內哥羅（200人）、波士尼亞-赫塞哥維納 （199人）以及比利時（198人）。

    從區域來看，歐洲累計95萬3861死、4356萬6193例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計77萬8296死、2468 萬4869例確診；美國和加拿大共計57萬3919死、3136萬8723例確診。

    亞洲共計27萬1692死、1782萬4180例確診；中東地區共計11萬3740死、648萬6902例確診；非洲共計11萬2503死、420萬5005例確診；大洋洲共計993死、3萬7154例確診。

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