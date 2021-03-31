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    首頁　>　國際

    川粉快來！ 川普新個人官網開張 試圖奪回網路話語權

    2021/03/31 00:02
    美國前總統川普被推特永久封鎖，如今成立個人官方網站。圖為他1月4日在喬治亞州聯邦參議員席次第二輪決選前夕為造勢活動站台演說。（路透檔案照）

    美國前總統川普被推特永久封鎖，如今成立個人官方網站。圖為他1月4日在喬治亞州聯邦參議員席次第二輪決選前夕為造勢活動站台演說。（路透檔案照）

    〔編譯管淑平／綜合報導〕奪回話語權！美國前任總統川普在任內常用社群網站推特發文，卻在卸任前被推特永久封鎖，如今他成立個人官方網站，該網站將做為與支持者保持聯繫、持續推動其「美國優先」運動的平台，網站簡介中頌揚川普總統任期，非常選擇性地細數他任內自詡為「成功」的政績。

    衛報30日報導，指川普藉由這個新成立的個人官方網站「45office.com」，「改寫他的總統任期歷史」。

    網站首頁宣揚「川普辦公室致力於維護川普政府的顯赫政治遺產，同時推動美國優先議程」，網站自我介紹以885字列出川普任內「史上最非凡的政治成就」，包括川普推翻政治王朝、擊敗「華府掌權派」，以及「戰勝了幾乎每一個根深蒂固的政治結構」。

    網站說，「川普引領一段空前的經濟成長期，創造就業，薪水持續上漲，收入增加」；川普對抗疫情「成功」，「當新冠病毒瘟疫從中國蔓延過來，為全球每一個國家帶來痛苦，川普總統及早果決行動」。

    美國前任總統川普在任內常用社群網站推特發文，卻在卸任前被推特永久封鎖，如今他成立個人官方網站，首頁就是他和妻子梅蘭妮亞相擁起舞的照片。（圖擷取自45office.com）

    美國前任總統川普在任內常用社群網站推特發文，卻在卸任前被推特永久封鎖，如今他成立個人官方網站，首頁就是他和妻子梅蘭妮亞相擁起舞的照片。（圖擷取自45office.com）

    衛報指川普常自稱任內打造了美國史上最強盛的經濟，但是這說法已多次被事實查核組織指稱有誤；且美國在川普主政下，創下全球因感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）死亡人數最高紀錄，網站也沒說川普成為美國史上首位總統任內兩度遭國會彈劾審判、第一位美國總統兩度輸掉普選票，也沒提到他是全球第一個主要國家領袖任內被社群媒體封鎖。

    川普即使已經卸任，仍對共和黨有很大的影響力，他也暗示了2024年可能再度角逐總統寶座。不過，他的個人推特帳號realDonaldTrump在1月國會暴動後，遭推特永久停用。川普的前選戰發言人米勒（Jason Miller）本月稍早接受「福斯新聞」訪問時即透露，川普將成立自己的社群媒體平台。

    「45office.com」也開放民眾提出邀請川普出席活動，也能索取賀卡。網站說，「透過民間參與和公眾行動，川普辦公室尋求打造一個真正偉大的美國未來之際，將努力提供訊息、教育和激勵各行各業的美國人」。

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