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    不是核彈密碼！美戰略司令部神秘推文 是「他」亂敲鍵盤

    美國戰略司令部的官方推特在28日出現一則神秘推文，內容為10字母+3符號，引發外界猜測是「核彈發射密碼」，現在，軍方表示，這是在家工作的意外。（法新社）

    美國戰略司令部的官方推特在28日出現一則神秘推文，內容為10字母+3符號，引發外界猜測是「核彈發射密碼」，現在，軍方表示，這是在家工作的意外。（法新社）

    2021/03/31 00:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國戰略司令部（United States Strategic Command）的官方推特在28日出現一則神秘推文，內容為10字母+3符號，引發外界猜測是「核彈發射密碼」，現在，軍方表示，這是在家工作的意外，推特帳號管理人的孩子玩鍵盤而誤發這則推文。

    《法新社》報導，美國戰略司令部的總部位在內布拉斯加州奧弗特空軍基地，負責指揮及管理美軍核武，因此該單位的公開發言受到密切關注，週日亂碼推文「;l;;gmlxzssaw」一出，隨即引發廣大討論，除了猜測是「核彈發射密碼」，也有人懷疑五角大廈被駭了。

    但戰略司令部告訴《Daily Dot》記者泰倫（Mikael Thalen），這則推文是不是秘密訊息，而是該單位社群媒體小編在家工作的結果。

    軍方官員庫珀（Kendall Cooper）表示，司令部推特帳號負責人處於遠端工作狀態，在帳號暫時處於開放狀態、無人看管時，負責人年幼的孩子開始玩鍵盤，然後在不知不覺中發布了這則推文。

    根據泰倫發布在網路上的信件內容，庫珀強調，「絕對沒有發生任何邪惡的事情，沒有駭客入侵我們的推特帳號。」

    在這則亂碼推文發布30分鐘後，戰略司令部發文要求忽略上一則推文，隨後將這2則推文都刪除。

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