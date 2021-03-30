核彈密碼？美戰略司令部神秘推文 10個英文字母+3符號

美國戰略司令部28日在官方推特上發布1則神秘推文，內容為10字母+3符號，引發外界猜測是「核彈發射密碼」。核爆示意圖。（美聯社檔案照）

2021/03/30 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國戰略司令部 （United States Strategic Command）當地時間週日（28日）在官方推特上發布1則神秘推文，內容為10字母+3符號，引發外界猜測是「核彈發射密碼」，美軍事後將貼文刪除也對此致歉。

美國戰略司令部是美軍一體化司令部之一，負責空間作戰、資訊作戰、飛彈防禦、情報偵察監視、全球打擊、戰略威懾、大規模殺傷性武器等領域。戰略司令部建立於1992年，繼承原「戰略空軍司令部」，並在2002年合併了美國太空司令部，總部位於內布拉斯加州奧弗特空軍基地。

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根據美軍《星條旗報》報導，美國戰略司令部28日在推特發文，內容僅有1句「;l;;gmlxzssaw」，13個字當中有10個英文字母、3個符號，貼文發布不到1個小時內，共收到了超過1.2萬個讚、9000次轉發和數百則評論，立刻引發網友們猜測，不少人認為這可能是「核彈密碼」、「登入代號」、「情報密語」。

美國戰略司令部隨後將該則貼文刪除，並發文指出，「對造成的困惑表達歉意，請無視該則貼文。」但並未解釋該文中的「;l;;gmlxzssaw」代表什麼意思，而相關貼文截圖也持續在推特上被網友們瘋狂轉載。

美軍神秘貼文「;l;;gmlxzssaw」，事後將貼文刪除也對此致歉。（圖取自US Strategic Command Twitter）

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