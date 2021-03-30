武漢肺炎》土耳其疫情又暴衝 再祭週末封城

土耳其武漢肺炎疫情近來日趨嚴峻，土耳其政府昨日因此宣布將重新實施週末封城、宵禁。圖為土耳其安卡拉街上行人都戴口罩的情景。（美聯社）

2021/03/30 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近來日趨嚴峻，每日確診人數比本月初激增3倍，劃歸疫情高風險地區的省分也從月初的17省增至58省，土耳其政府昨（29）日宣布，重新實施週末封城、宵禁，同時宣布接下來齋戒月（Ramadan）的防疫措施。

據《美聯社》報導，土耳其不到1個月前按疫情輕重，把全國分成4類地區，鬆綁了某些地區的防疫措施，比如部分開放學校面對面授課，允許餐廳在店裡座位數半滿的情況下營運，解除宵禁令等等。然而，土耳其近來疫情轉趨嚴峻，和本月初相比，每天新增確診數激增了3倍，每天死亡人數則從月初的65人增加到150人。昨天，土耳其全國總計通報了3萬2400例新增確診。

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土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）昨天指出，全國81個省中，有58個省劃入疫情高風險地區；相較之下，本月初，土耳其只有17個省分屬於高風險地區。艾多根說：「上升的確診和死亡人數，迫使我們重新審視目前的防疫措施」，而被劃入高風險地區的58個省「代表了全國80％的人口」，因此，「我們必須在接下來的齋戒月做出犧牲。」

今年的伊斯蘭齋戒月從下月13日開始，至5月12日結束。而艾多根昨天宣布，齋戒月期間，土耳其所有餐廳只能提供外帶服務，穆斯林在日出、日落前進食的大型集會也須暫時停止，而所有被劃歸高風險地區的省分將重新實施週末封城，全土耳其在週末也會夜晚宵禁。

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