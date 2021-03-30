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    澳洲布里斯本封城防變種病毒 超市出現恐慌性囤貨潮

    因為封城原因，布里斯本當地超市出現民眾採購潮。（歐新社）

    因為封城原因，布里斯本當地超市出現民眾採購潮。（歐新社）

    2021/03/30 16:22

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲第3大城布里斯本（Brisbane）昨日新增4例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診，昆士蘭州長帕拉夏（Annastacia Palaszczuk）宣布從昨天傍晚開始封城3天，居民在4種條件下才能外出，消息一出，當地超市旋即出現搶購潮，許多民生用品被搶購一空。

    綜合外媒報導，帕拉夏昨天表示，由於新增4例武漢肺炎本土確診病例，且確診者都是感染傳染力更強的英國變種病毒，為避免疫情惡化，於昨日傍晚起，宣布封城3天，除了工作、運動、醫療和照護的條件下才能出門，出門得強制戴口罩，且餐廳只能外帶。

    報導指出，封城消息一出後，儘管帕拉夏已呼籲民眾不要因封城而進行「恐慌性囤貨」，未料當地超市在今天清晨還是出現滿滿的排隊人潮，甚至不尋常的在早上9點就衝去超市買酒，這是極為罕見的狀況。

    報導提到，儘管大家急忙趕去超市囤貨，但商場裡僅有五分之一的人有戴口罩，附近的咖啡店也塞滿了人，因為過去幾個月布里斯本的居民生活都很正常，許多人的防疫意識不強，此外也有居民擔心，萬一封城延長，許多復活節的計劃很有可能泡湯。

    根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，澳洲昨單日通報確診數為18人，通報病例總數為2萬9278人，死亡總人數為909人。

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    當地另一間超市也擠滿了搶購民生用品的人潮。（圖翻攝自LydiaLynch101推特）

    當地另一間超市也擠滿了搶購民生用品的人潮。（圖翻攝自LydiaLynch101推特）

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