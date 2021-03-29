小粉紅響應抵制 中國微博竟瘋傳「拔鍵盤」愛國運動

「新疆棉事件」持續延燒，中國網友在中國各大論壇發起響應愛國號召活動。（路透）

2021/03/29 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國「新疆棉事件」爭議持續延燒，繼瑞典快時尚成衣品牌H&M被發現半年前就表態因「人權」不用新疆棉，NIKE、Adidas等各大知名品牌也被中國網友揪出抵制，民族主義情緒高漲，有中國網友在微博號召「愛」國行動，聲稱要把鍵盤上的「H、&、M」3個鍵拔掉。

因懷疑中國強迫新疆少數族裔勞動生產「血棉花」，H&M終止與中國廠合作，殊不知在中國掀起巨大抵制風暴。「好的棉花協會（BCI）」會員Nike、adidas、Converse等各大跨國品牌也曾宣布不再使用新疆棉花，中國網友群起獵巫下，事件更延燒至多名中國及台灣藝人，包括陳奕迅、彭于晏、張鈞甯、許光漢等，陸續宣布與品牌切割，深怕成為中國網友獵殺的對象。

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有中國網友甚至在微博發起「拔鍵盤運動」，聲稱要拔掉鍵盤上「H、&、M」3個鍵，代表「我愛你，中國」。中國網友表示，「找了半天，也沒有找到自己有H&M的東西，於是我把鍵盤上的H&M摳下來扔了，我愛你中國」，中國網友表示「這就是我態度，我愛你，中國」。

微博上的類似文章被轉發至台灣的Dcard，掀起一波討論。網友們發表看法「關鍵時刻出來帶風向，因為智力有限，只會有娛樂效果」、「不用帶，事實就是中國醜聞一籮筐」、「這就有點本末倒置了」，也有人嘲諷「結果手機全部用iphone」、「同一隻手、同一把鍵盤，中國人還真窮」。

中國網友在微博發起「拔鍵盤運動」，拔掉鍵盤上「H&M」三個鍵表示「我愛你，中國」。（圖擷取自dcard）

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