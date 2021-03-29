好消息！ 埃及總統：蘇伊士運河危機終於解除了

埃及總統塞西宣布，船隻擱淺蘇伊士運河的危機終於解除了。（美聯社）

2021/03/29 18:07

首次上稿17:38

更新時間18:07

〔即時新聞／綜合報導〕長榮海運貨櫃輪「長賜輪」（Ever Given）堵塞蘇伊士運河6天，今（29）日傳出不少好消息，稍早蘇伊士運河管理局（SCA）負責人拉比（Osama Rabie）宣布長賜輪已重新漂浮在水面上，目前已導正80%；埃及總統塞西（Abdel Fatah al-Sisi）也在推特上宣布，蘇伊士運河船隻擱淺的危機今日終於解除了。

塞西在台灣時間下午5點8分於推特宣布：「儘管在技術上面臨許多困難，埃及人今天成功終結蘇伊士運河危機，解救擱淺的船隻。在埃及人的幫助下，事態將會恢復正常，全球的貨物和需求都可透過這條航道得到保障」。

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塞西也在留言處補充，他感謝每一個努力的埃及人，因為眾人為解除這場危機做出技術與實務上的貢獻，「今天，埃及人證明了他們始終有責任感，也繼續證明埃及人將繼續前進。」

لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري.

١/٢ — Abdelfattah Elsisi （@AlsisiOfficial） March 29, 2021

蘇伊士運河管理局負責人拉比（Osama Rabie）稍早宣布，長賜輪已重新漂浮在水面上，目前已導正80%，隨著漲潮，將可以把船導正移往大苦湖檢查，而完全恢復運河通行。（路透）

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