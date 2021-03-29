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    好消息！ 埃及總統：蘇伊士運河危機終於解除了

    埃及總統塞西宣布，船隻擱淺蘇伊士運河的危機終於解除了。（美聯社）

    埃及總統塞西宣布，船隻擱淺蘇伊士運河的危機終於解除了。（美聯社）

    2021/03/29 18:07

    首次上稿17:38
    更新時間18:07

    〔即時新聞／綜合報導〕長榮海運貨櫃輪「長賜輪」（Ever Given）堵塞蘇伊士運河6天，今（29）日傳出不少好消息，稍早蘇伊士運河管理局（SCA）負責人拉比（Osama Rabie）宣布長賜輪已重新漂浮在水面上，目前已導正80%；埃及總統塞西（Abdel Fatah al-Sisi）也在推特上宣布，蘇伊士運河船隻擱淺的危機今日終於解除了。

    塞西在台灣時間下午5點8分於推特宣布：「儘管在技術上面臨許多困難，埃及人今天成功終結蘇伊士運河危機，解救擱淺的船隻。在埃及人的幫助下，事態將會恢復正常，全球的貨物和需求都可透過這條航道得到保障」。

    塞西也在留言處補充，他感謝每一個努力的埃及人，因為眾人為解除這場危機做出技術與實務上的貢獻，「今天，埃及人證明了他們始終有責任感，也繼續證明埃及人將繼續前進。」

    蘇伊士運河管理局負責人拉比（Osama Rabie）稍早宣布，長賜輪已重新漂浮在水面上，目前已導正80%，隨著漲潮，將可以把船導正移往大苦湖檢查，而完全恢復運河通行。（路透）

    蘇伊士運河管理局負責人拉比（Osama Rabie）稍早宣布，長賜輪已重新漂浮在水面上，目前已導正80%，隨著漲潮，將可以把船導正移往大苦湖檢查，而完全恢復運河通行。（路透）

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