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    中國又爆假奶粉 奸商以飲料冒充損傷幼童智力

    假奶粉事件曝光後，引起中國網友強烈不滿。（圖擷取自新浪財經）

    假奶粉事件曝光後，引起中國網友強烈不滿。（圖擷取自新浪財經）

    2021/03/29 17:10

    〔中央社〕中國又發生假奶粉導致幼童身心受創案。重慶市一名黃姓民眾指控，他的女兒連續食用青島金大洋公司生產的假奶粉20個月後，發育嚴重遲緩，至今3歲半仍無法走路說話，被鑑定為智力殘疾2級。

    由於中國屢屢發生假奶粉、毒奶粉事件，類似案例總能吸引眾人關注，截至今天發稿為止，這一假奶粉案已登上新浪微博的熱搜排行榜。而黃姓民眾已向法院控告金大洋公司及經銷商，並求償人民幣156萬元（新台幣約680萬元），且獲法院受理立案。

    新浪財經報導，獨自撫養女兒的黃姓民眾表示，女兒寒寒（化名）2017年9月出生後即罹患肺炎。病癒出院時，醫生囑咐要食用「深度水解奶粉」。於是，他便購買了金大洋公司生產的「奶粉」，持續讓寒寒食用。

    報導指出，寒寒在飲用這款「奶粉」的20多個月時間裡，逐漸出現身體和智力發育遲緩的情況，讓黃姓民眾心生懷疑。經追查比對，他在2020年5月赫然發現，金大洋公司生產的根本不是奶粉，只是一種「固體飲料」。

    根據報導，目前已經3歲半的寒寒，仍然無法走路、說話。經醫療機構鑑定，寒寒已被列為中國官方訂定的「智力殘疾二級」。

    報導提到，黃姓民眾已為此向法院提告青島金大洋乳業有限公司及經銷商，並索賠156萬元。他在27日表示，全案已由法院受理立案。

    這一假奶粉事件曝光後，引起中國網友強烈不滿，一致要求法院及行政單位嚴懲金大洋公司，並指這家公司「唯利是圖、傷天害理」。也有網友認為，除了金大洋公司外，經銷商也有問題，把明明不是奶粉的飲料賣給家長，涉嫌欺瞞，也應一併嚴懲。

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