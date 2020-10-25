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    金車集團飲料cp值高嗎？ PTT網友讚爆「伯朗咖啡紅到歐洲」

    網友在PTT上討論金車集團，該集團知名商品「伯朗咖啡」也成討論焦點。圖為伯朗咖啡桃園縣府店外觀。（資料照）

    網友在PTT上討論金車集團，該集團知名商品「伯朗咖啡」也成討論焦點。圖為伯朗咖啡桃園縣府店外觀。（資料照）

    2020/10/25 16:24

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣飲料市場龐大，各大品牌旗下產品都有忠實粉絲，推出伯朗咖啡等飲品的金車集團也是其中之一；對此，有PTT網友提問，金車知名度高的商品不少，但「市場曝光度似乎不高，很多商品我更是只在軍營投（飲料販賣機）過」，不知道金車集團是否還有其他故事。對此，許多網友憶起當兵往事，狂讚金車飲料是「當兵的唯一綠洲」，伯朗咖啡甚至已紅到歐洲，還有網友補充，當初三聚氰胺風暴，金車的處理態度也值得肯定。

    原PO以「[問卦] 金車生產的飲料是不是cp值超高？」為題發問，表示金車集團分明有伯朗咖啡、波爾茶、奧利多水、金車麥根沙士、噶瑪蘭麥汁和健酪乳酸飲料等知名飲品，「但是市場曝光度似乎不高，很多商品我更是只在軍營投過」；原PO評價，金車飲料除了價錢便宜、口味好，「近年更自主研發噶瑪蘭威士忌，獲得國際肯定」，想知道網友是否有金車集團故事可分享。

    此問勾起網友服兵役時的回憶，大家踴躍分享，表示「軍營裡面金車的販賣機一下就掃光了」、「當兵的回憶」，不過不少網友更懷念金車的泡麵，「金車東坡肉拉麵快回來，超級好吃」、「好懷念金車的泡麵」、「他們家的產品都水準以上，最可惜的就是不做泡麵了」。

    除此之外，也有網友指出，「軍中關係似乎非常好，販賣機都他們的天下」、「因為穩定銷售到無須廣告，不只連鎖通路，雜貨店也是」、「他們家就默默吃三碗公那種，但進口原物料用量在台灣算超大戶」。

    另外知名度超高的「伯朗咖啡」也是討論重點，「伯朗咖啡從賣鐵罐的，到可以開實體咖啡店，怎麼會曝光度不高」、「伯朗咖啡讓金車發大財，現在紅國外喔」、「伯朗咖啡何止東南亞霸主，歐洲也被攻陷了」、「伯朗咖啡賣到中東，強」。

    除此之外，更有網友回憶2008年中國毒奶粉三聚氰胺風暴，該案影響多國，台灣也難倖免；網友指出，金車當時「除了主動公布產品有三聚氰胺外，當時只要家裡有中標產品，打給金車客服登記，他們會專車到你家回收，然後開後面貨箱都是新原料生產的全新品免費換，半包換整包新的也可以，整個救場成功，金車就從那一次之後口碑大升」。

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