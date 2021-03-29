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    穿越了？西男曝2027街景稱人類滅絕 網酸爆：花多少錢藏人

    西班牙網友哈維爾宣稱他已穿越時空，抵達2027年，但街上都杳無人煙，讓他相當灰心，示意圖。（歐新社）

    西班牙網友哈維爾宣稱他已穿越時空，抵達2027年，但街上都杳無人煙，讓他相當灰心，示意圖。（歐新社）

    2021/03/29 16:50

    〔即時新聞／綜合報導〕不用搭時光機或掉進宇宙黑洞也能穿越時空？近日有網友在社群軟體Tiktok上分享，自稱是時空旅人，已經穿越時空到2027年，他還貼出許多空無一人的建築物照片，提到人類將在6年內滅亡，宣稱自己是「唯一倖存者」，貼文讓網友酸爆：「你花多少錢把人藏起來」。

    綜合外媒報導，西班牙網友哈維爾（Javier）在抖音帳號「唯一倖存者（@unicosobreviviente）」在今年2月13日上傳一支影片，內容聲稱他在睡醒後，不知道發生什麼事，但當天是2027年的同一天，瓦倫西亞整座城市只剩他置身在醫院。

    報導指出，聲稱穿越到2027年的哈維爾，拍下了城市的街景，似乎瓦倫西亞已變成空城，從賣場、商場、餐廳、沙灘、街道和地鐵站都燈火通明但空無一人，他仍不放棄尋找人類的蹤跡，有找到些許食物果腹，但已失去希望，想證明人類將在6年內滅亡的言論。

    報導提到，哈維爾的抖音帳號至今有130萬名追蹤者，但「人類滅亡說」引發不少網友挑戰，人類都滅絕了哪來的電力和網路，面對質疑，他僅避重就輕地說，自己也不清楚實際的狀況，可能2021和2027年有某種「特殊的連結」。

    對此，網友狂酸：「不明白為何有人會相信」、「你拍出一個顯示時間和日期的影片，我幫你按100萬個讚」、「如果沒人沙灘上怎麼會有腳印」、「你是不是把防疫宵禁當成時空旅行了」、「你花多少錢把人藏起來」、「那誰贏了2022和2026世界盃」。

    @unicosobreviviente

    Acabo de despertar en un hospital y no sé qué ha podido pasar. Hoy es 13 de febrero de 2027 y estoy solo en la ciudad.

    ♬ Creepy, scary, horror, synth, tension - Sound Production Gin

    他宣稱自己在醫院一覺醒來，已穿越至2027年2月13日。（圖翻攝自抖音unicosobreviviente）

    他宣稱自己在醫院一覺醒來，已穿越至2027年2月13日。（圖翻攝自抖音unicosobreviviente）

    瓦倫西亞的購物中心空無一人。（圖翻攝自抖音unicosobreviviente）

    瓦倫西亞的購物中心空無一人。（圖翻攝自抖音unicosobreviviente）

    街道上也沒有人類蹤影。（圖翻攝自抖音unicosobreviviente）

    街道上也沒有人類蹤影。（圖翻攝自抖音unicosobreviviente）

    賣場也空空如也。（圖翻攝自抖音unicosobreviviente）

    賣場也空空如也。（圖翻攝自抖音unicosobreviviente）

    沙灘上也沒有人煙。（圖翻攝自抖音unicosobreviviente）

    沙灘上也沒有人煙。（圖翻攝自抖音unicosobreviviente）

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