「很吵耶」引殺機 日本男子起口角遭刺殺身亡

日本神奈川縣鐮倉市，昨日清晨發生一起口角糾紛殺人事件。一名18歲男子覺得行經車輛音樂聲量很大，說了句「很吵耶」，沒想到車內3人竟折返用刀刺殺男子後逃逸，該男送醫不治，目前警方仍在追查犯人去向。（圖擷取自《NHK》）

2021/03/28 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本神奈川縣鐮倉市，昨日清晨發生一起口角糾紛殺人案。1名18歲男子高峰常，覺得行經車輛音樂聲量很大，說了句「很吵耶」，沒想到車內3人竟折返用刀刺殺男子後逃逸，該男送醫不治身亡，目前警方仍在追查犯人去向。

據《NHK》報導，昨天清晨4時過後，有居民聽到路上有人喊叫報案，只見他倒臥在鎌倉市笛田地區的道路旁。身上背部等處遭人刺傷，雖被緊急送醫，搶救後仍不幸身亡。事後，警方在事發現場找到1把疑似兇器的刀子。

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報導指出，根據警方調查，高峰事發當下與友人走在路旁人行道上，1輛開過兩人身旁的汽車，疑因音響聲音很大，高峰因此說了句「很吵」，沒想到已經經過的汽車竟回頭停下，3名男子下車與高峰發生口角衝突，最後他遭人用刀刺殺。

3名男子刺殺高峰後逃逸，警方正以殺人事件追查他們的去向。據悉，事發現場離湘南單軌電車湘南深澤站約500公尺，附近都是住宅區。

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