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    假意同赴黃泉！ 日男姦殺、分屍受害者達9人 開庭坦承殺人

    白石浩隆2017年被捕。（法新社）

    白石浩隆2017年被捕。（法新社）

    2020/09/30 16:58

    〔即時新聞／綜合報導〕日本神奈川縣座間市在2017年爆出震驚社會的「座間9屍案」，該市內一處公寓中發現1男8女共9具屍體，其中包括未成年者，2具屍體已遭切斷；經日本警方循線追查，逮捕當時27歲的男姓嫌犯白石浩隆，初步調查發現白石透過網路「徵求」一起輕生的女性，以此誘騙受害者至住處並加以殺害。東京地方法院立川分院今日開庭審理此案，針對殺人罪行部分，白石坦承犯案。

    2017年日本警方獲報東京八王子市1名女性失蹤，調查失蹤女性的推特帳號，發覺當事人失蹤前曾公開尋找一起輕生的夥伴；進一步調閱監視器發現，失蹤女性曾與白石浩隆一同步行，當年10月30日警方便在白石浩隆住處冰箱搜出2顆頭顱，判斷其中一顆可能正屬於失蹤女性，以遺棄屍體罪嫌逮捕白石浩隆。

    日本警方前後共在該處冰箱、保冷箱等搜出9具屍體，死者年齡分布在15歲到26歲間，身分包含高中生及大學生。白石當時對殺人坦承不諱，表示分屍是為湮滅證據。

    《NHK》引述今日檢察官說法，白石認為「有自殺意願的女性是很容易上手的目標」，遂於2017年3月創辦推特帳號，佯作也有自殺意圖，以此與多位女性展開聯繫。誘騙受害者至自己住處後，白石便對受害者加以性侵、殺害並奪去9名受害者身上的現金，同時將受害者的遺體置於保冷箱及冰箱等處；針對上述犯行，白石被控強盜殺人等罪，今日由東京地方法院立川分院開庭審理。

    白石在審理期間閉著眼睛，雙腿向前伸長地坐著，聽聞檢辯雙方的主張後，表示「起訴書所述並無錯誤」，當庭承認殺人罪行，白石的辯護律師則主張白石殺人前有取得被害者的同意，因此成立的罪刑應是日本刑法中的「同意殺人罪」，除此之外，律師也就白石案發當下的刑事責任能力一點進行辯護。

    對此，檢察官主張，此案最大的爭點在於「受害者是否真心同意被殺害」，檢方認為，白石始終以「達成目的」為目標而採取行動，責任能力並非問題所在，更直言，「（白石的行為）完完全全是為了滿足自己慾望而行的預謀犯罪，相當卑劣且殘忍」。

    針對檢方反駁，律師則再度主張受害者們「依照自己的意思去到白石住處，並且明白可以透過白石實現『死亡』的願望」，堅稱9名被害者與白石之間確實存在承諾；除此之外，律師又就行為能力方面主張白石受到精神疾病影響，在犯案當下處於心神喪失或精神耗弱的狀態。

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    案發後，警方聚集於白石浩隆住家處調查蒐證情況。（法新社）

    案發後，警方聚集於白石浩隆住家處調查蒐證情況。（法新社）

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