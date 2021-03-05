媽媽都認不出來！其貌不揚飽受歧視 他下定決心花48萬整容9次

越南25歲男子杜文奎因相貌不討喜屢遭嘲笑歧視，因此下定決心砸4億越南盾（約48萬新台幣）進行9次整型手術。（圖翻攝自quyen_do8抖音）

2021/03/05 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕雖然許多人認為內在美比外在美重要，但外貌給人的第一印象，有時不免俗地會成為人生成功的因素。越南25歲男子杜文奎（Đỗ Quyền），自認自己其貌不揚，求職及工作屢屢碰壁，因此他花了超過4億越南盾（約48萬新台幣）前後做了9次手術改變外貌，引發網友熱議。

綜合媒體報導，25歲的越南男子杜文奎（Đỗ Văn Quyền）因為外貌不討喜，在求職及工作時皆相當不順，有次面試時還被老闆當眾嘲笑長相，他認為自己不出眾的外貌已對人生產生重大影響，儘管自己家境不好，但仍花光積蓄動了整形手術。

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報導指出，原本杜文奎的眼睛偏小、鼻樑較為扁平，嘴唇也比較豐腴，他前前後後進行了9次的整型手術，內容包含了墊下巴、隆鼻、割雙眼皮及美白牙齒等，總共花了超過4億越南盾（約48萬新台幣），整型完後媽媽都認不得他，他也如願以償找到化妝師的工作，並成為一名網紅。

對此，PTT網友表示：「這錢花得值得」、「好像有點整的太白」、「怎麼有蔡桃貴的感覺」、「這整型每年的維修費不知道要花多少，口袋不深別輕易嘗試」、「根本整成了混血兒」、「起碼他有努力過」、「自己高興就好」、「蠻勵志的，直接翻轉人生」。

整型過後的杜文奎，除了找到自己的信心外，也如願以償成為了一名化妝師及網紅。（圖翻攝自Đỗ Quyền臉書）

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