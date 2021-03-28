日本本州外海規模5.8地震 最大震度3級

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日本千葉縣外海今上午發生規模5.8地震，最大震度達3級。（圖擷自日本氣象廳）
〔即時新聞／綜合報導〕當地時間今（28日）上午9點27分（台灣時間上午8點27分）日本千葉縣外海發生規模5.8地震，最大震度達3級。
根據日本氣象廳觀測顯示，台灣時間上午8點27分日本本州外海發生規模5.8地震，震央在八丈島周邊海域，震源深度約50公里，千葉縣南方、八丈島等地區震度3級，東京、神奈川縣、山梨縣、琦玉縣、靜岡縣震度2級，尚無災情傳出，也未發布海嘯警報。
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