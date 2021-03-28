怒轟印度打壓穆斯林！孟加拉人抗議莫迪到訪 爆衝突釀4死

印度總理莫迪到訪孟加拉，部分民眾在清真寺抗議表達不歡迎他，與其他民眾爆發衝突。（美聯社）

2021/03/28 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉慶祝50周年獨立紀念日，印度總理莫迪（Narendra Modi）到訪，但有孟加拉人不滿莫迪打壓穆斯林，讓穆斯林成印度「次等公民」，發動抗議不歡迎莫迪，26日爆發衝突，造成4人死亡，數十人受傷。

綜合外媒報導，孟加拉民眾不歡迎莫迪到訪，發動抗議，釀成衝突，孟加拉最大港吉大港附近有4人死亡。警方說，4名死者都被子彈擊中，其中3人是伊斯蘭學校的學生，另1人是裁縫師。

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另外，孟加拉首都首都達卡，警方對示威者開槍及發射催淚瓦斯，造成數十人受傷。

達卡的清真寺外還有大量民眾手持鞋子揮舞，表示不歡迎莫迪，另外一群人試圖阻撓他們，發生衝突。

示威民眾也朝清真寺外的警方投擲石塊，包含記者在內至少40人受傷。

莫迪26日、27日造訪孟加拉，孟加拉民眾怒批他與所屬的執政黨「印度人民黨」歧視穆斯林，還制定有爭議的法案。

孟加拉伊斯蘭教組織秘書長哈克（Maulana Mamunul Haque）說，莫迪政府通過法律，讓穆斯林成為印度的「次等公民」。他說，不歡迎莫迪到孟加拉，他也不配出席孟加拉獨立紀念日活動。

抗議人士還指責印度邊境人員殺害孟加拉人，印度則稱傷亡事件是在孟加拉人試圖跨境走私時發生。

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