為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    怒轟印度打壓穆斯林！孟加拉人抗議莫迪到訪 爆衝突釀4死

    印度總理莫迪到訪孟加拉，部分民眾在清真寺抗議表達不歡迎他，與其他民眾爆發衝突。（美聯社）

    印度總理莫迪到訪孟加拉，部分民眾在清真寺抗議表達不歡迎他，與其他民眾爆發衝突。（美聯社）

    2021/03/28 00:11

    〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉慶祝50周年獨立紀念日，印度總理莫迪（Narendra Modi）到訪，但有孟加拉人不滿莫迪打壓穆斯林，讓穆斯林成印度「次等公民」，發動抗議不歡迎莫迪，26日爆發衝突，造成4人死亡，數十人受傷。

    綜合外媒報導，孟加拉民眾不歡迎莫迪到訪，發動抗議，釀成衝突，孟加拉最大港吉大港附近有4人死亡。警方說，4名死者都被子彈擊中，其中3人是伊斯蘭學校的學生，另1人是裁縫師。

    另外，孟加拉首都首都達卡，警方對示威者開槍及發射催淚瓦斯，造成數十人受傷。

    達卡的清真寺外還有大量民眾手持鞋子揮舞，表示不歡迎莫迪，另外一群人試圖阻撓他們，發生衝突。

    示威民眾也朝清真寺外的警方投擲石塊，包含記者在內至少40人受傷。

    莫迪26日、27日造訪孟加拉，孟加拉民眾怒批他與所屬的執政黨「印度人民黨」歧視穆斯林，還制定有爭議的法案。

    孟加拉伊斯蘭教組織秘書長哈克（Maulana Mamunul Haque）說，莫迪政府通過法律，讓穆斯林成為印度的「次等公民」。他說，不歡迎莫迪到孟加拉，他也不配出席孟加拉獨立紀念日活動。

    抗議人士還指責印度邊境人員殺害孟加拉人，印度則稱傷亡事件是在孟加拉人試圖跨境走私時發生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    13年前印度孟買恐攻 捨身救人主廚首受訪回憶駭人場面
    2021/01/24 15:36

    13年前印度孟買恐攻 捨身救人主廚首受訪回憶駭人場面
    印度阿薩姆邦通過立法 將把所有伊斯蘭學校轉為一般學校
    2020/12/31 13:06

    印度阿薩姆邦通過立法 將把所有伊斯蘭學校轉為一般學校

    兩指標挑美股基金
    印度宣布「公民名單」最終版 190萬人恐喪失國籍
    2019/08/31 22:18

    印度宣布「公民名單」最終版 190萬人恐喪失國籍
    印度400萬人失公民身份 恐遭驅逐
    2018/07/31 06:00

    印度400萬人失公民身份 恐遭驅逐

    捷運通車了 「泰鉅捷世匯」擁完好機能
    國際今日熱門
    新聞360》台灣很重要！揭美簽備忘錄「嗆中挺台」目的
    2021/03/27 11:00

    新聞360》台灣很重要！揭美簽備忘錄「嗆中挺台」目的 影片

    CNN專訪談新疆 中駐美大使遭主持人打臉又跳針
    2021/03/27 10:24

    CNN專訪談新疆 中駐美大使遭主持人打臉又跳針

    目睹撒哈拉沙塵暴衝大西洋 日籍太空人：家鄉受「大陸」之苦
    2021/03/27 00:36

    目睹撒哈拉沙塵暴衝大西洋 日籍太空人：家鄉受「大陸」之苦

    拜登首場記者會 挺台嗆中 中國脅迫台、港、維族 將向北京究責
    2021/03/27 05:30

    拜登首場記者會 挺台嗆中 中國脅迫台、港、維族 將向北京究責

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播