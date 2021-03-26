赴Tinder女網友約 18歲士兵遭綁架凌虐...燒傷永遠留疤

18歲士兵麥克萊蘭（Cobhan Mclelland）透過交友軟體認識一名女性，赴約見面時卻遭一名男性綁架凌虐。（翻攝GOFUNDME）

2021/03/26 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕網路交友千萬要謹慎！英國愛丁堡一名18歲男性士兵日前透過交友軟體認識一名女性，並決定與對方約出來見面，誰料，這名士兵一到現場，便遭一名男性綁架、凌虐。受害者事後被送進醫院，身上有多處燒傷及毆傷的痕跡，英國國防部目前證實確有這起事件，目前相關調查單位皆已介入，此案也進入法律程序。

根據《每日郵報》報導，18歲士兵麥克萊蘭（Cobhan Mclelland）日前透過交友軟體「Tinder」認識一名女性，兩人約好在愛丁堡一處建物見面後，麥克萊蘭便在21日動身前往赴約，卻當場被一名男子綁架。根據當地警方說法，當日晚間6點5分，警方獲報一處建物內有騷動，因此趕往查看，發現遭到凌虐的麥克萊蘭，嫌疑犯則是19歲男子里格比（Dylan Rigby）。

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麥克萊蘭很快被送往醫院，直到當日晚間8時5分，案發現場才結束騷動。這名無辜的年輕士兵傷勢不輕，據悉，麥克萊蘭遭到「足以影響一生」的燒傷，額上還有一道需要縫針的大傷口，上身遍佈挨打痕跡，雙眼眼皮也因為被毆打而腫脹瘀青，目前尚在接受燒燙傷等護理治療中。據其家人說法，麥克萊蘭的身心靈的傷口恐怕將跟隨他一輩子。

涉有重嫌的里格比被起訴涉嫌犯下綁架、重傷害致他人生命危險及謀殺等罪，25日首次出庭。

對此，知情人士透露，麥克萊蘭服務的德格霍恩（Dreghorn）軍營男女同袍皆已被告知這起事件，這起事件也啟動了軍營的緊急應對機制，高層官員已獲通知；對此，英國國防部證實確有一名青少年士兵遭襲擊，目前警方正介入調查事件詳細狀況。

麥克萊蘭遭到19歲嫌犯凌虐，傷勢不輕。（翻攝GOFUNDME）

麥克萊蘭身上的燙傷恐怕將一輩子留疤。（翻攝GOFUNDME）

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