女嬰獨坐推車等媽購物！下秒翻車險遭輾頭...影片曝光

土耳其女嬰獨坐推車等媽購物，下秒翻車險遭輾頭亡。示意圖，非本新聞事件。（路透）

2021/03/26 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕心驚肉跳！土耳其伊斯坦堡郊區巴格希勒（Bağcılar）近日發生一起驚悚意外，一名母親將女嬰連同推車獨留在店門口去購物，沒想到推車太重一路滑行倒在路邊，孩子險遭車子輾頭，幸好最終在車子緊急煞車之下平安無事。

根據《SABAH TV》報導，從影片中可以看見，一台黑底桃紅色的嬰兒車停在一間商店的門口，身穿淺色衣物的女嬰獨自坐在車子上，背後放著一大袋物品，渾然不知接下來會發生什麼事，接著疑未煞車、也未停在平坦處的嬰兒車因為重量太重而不斷往後滑，最後側面翻倒在路邊，正好一台白色車輛準備倒車停位，差一點點就輾到女嬰柔軟的頭部，所幸謹慎的駕駛注意到不對緊急煞車，才避免了一場悲劇，而這驚悚的過程全被路邊的監視器拍了下來，讓人直呼好險！

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Bağcılar'da annesinin marketin önünde bıraktığı bebek arabası yola düştü. Bebeğin sağlık durumu iyi. pic.twitter.com/o4X3wk6ml0 — Haberden Habere （@HaberdenHabere_） March 18, 2021

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