為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    女嬰獨坐推車等媽購物！下秒翻車險遭輾頭...影片曝光

    土耳其女嬰獨坐推車等媽購物，下秒翻車險遭輾頭亡。示意圖，非本新聞事件。（路透）

    土耳其女嬰獨坐推車等媽購物，下秒翻車險遭輾頭亡。示意圖，非本新聞事件。（路透）

    2021/03/26 12:12

    〔即時新聞／綜合報導〕心驚肉跳！土耳其伊斯坦堡郊區巴格希勒（Bağcılar）近日發生一起驚悚意外，一名母親將女嬰連同推車獨留在店門口去購物，沒想到推車太重一路滑行倒在路邊，孩子險遭車子輾頭，幸好最終在車子緊急煞車之下平安無事。

    根據《SABAH TV》報導，從影片中可以看見，一台黑底桃紅色的嬰兒車停在一間商店的門口，身穿淺色衣物的女嬰獨自坐在車子上，背後放著一大袋物品，渾然不知接下來會發生什麼事，接著疑未煞車、也未停在平坦處的嬰兒車因為重量太重而不斷往後滑，最後側面翻倒在路邊，正好一台白色車輛準備倒車停位，差一點點就輾到女嬰柔軟的頭部，所幸謹慎的駕駛注意到不對緊急煞車，才避免了一場悲劇，而這驚悚的過程全被路邊的監視器拍了下來，讓人直呼好險！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    慘！羅馬尼亞東正教洗禮 6週大嬰兒被活活浸死
    2021/02/06 12:29

    慘！羅馬尼亞東正教洗禮 6週大嬰兒被活活浸死
    慟！7月大女嬰獨睡1房 夢中滾進床隙窒息亡
    2019/10/09 23:58

    慟！7月大女嬰獨睡1房 夢中滾進床隙窒息亡

    北市金地段洗牌 新富青睞奇岩這區
    沒變牛頓反成慘劇 強國女嬰遭天降蘋果砸中右腦昏迷
    2018/03/20 16:43

    沒變牛頓反成慘劇 強國女嬰遭天降蘋果砸中右腦昏迷
    窗簾繩殺嬰！ 1歲男童爬桌摔落意外吊死
    2015/12/10 01:20

    窗簾繩殺嬰！ 1歲男童爬桌摔落意外吊死

    兩指標挑美股基金
    國際今日熱門
    孟晚舟受挫！要求採納華為會計師證詞當證據 再被法官駁回
    2021/03/25 14:39

    孟晚舟受挫！要求採納華為會計師證詞當證據 再被法官駁回

    官媒稱人民幣鈔票新疆棉花做的 中網友嗆西方企業：抵制就別賺
    2021/03/25 15:33

    官媒稱人民幣鈔票新疆棉花做的 中網友嗆西方企業：抵制就別賺

    軍情動態》美F-16虛擬對戰擊敗敵軍 空戰自動化目標更進一步
    2021/03/25 14:36

    軍情動態》美F-16虛擬對戰擊敗敵軍 空戰自動化目標更進一步

    美國南方州首例 維吉尼亞州7月起廢除死刑
    2021/03/25 16:43

    美國南方州首例 維吉尼亞州7月起廢除死刑

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播