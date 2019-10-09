慟！7月大女嬰獨睡1房 夢中滾進床隙窒息亡

2019-10-09 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕悲劇！新加坡在年初發生了1起年僅7月大女嬰不幸喪生事件，1對新手父母擔心自己最近身體微恙且想要女兒早日獨立，便讓女嬰單獨睡在另1個房間。沒想到卻在翌日清晨發現女嬰卡在嬰兒床褥和圍欄間早已沒有了呼吸心跳。

根據《新加坡亞洲新聞台（CNA）》 報導指出，這名女嬰出生於2018年6月，父母在女嬰半歲大時就讓她單獨睡在臥室裡。事發前1天晚上，女嬰父母照常作息在晚間7點左右幫女嬰餵奶，然後在臥室陪伴到女嬰睡著。隨後女嬰父親間隔2個小時再進入房間調整空調溫度。由於當時房間沒有開燈，女嬰也沒有發出動靜，所以父親並沒有多加查看女嬰的狀況。

報導表示，父母以為嬰兒只是一夜沒有哭鬧，沒想到當父親在第2天早上起床之後，發現女嬰卡在床褥和圍欄之間已經沒有了知覺。女嬰父親立刻報警，救護人員到場後宣布女嬰已不治身亡。事發太過突然，女嬰父母措手不及，從沒想到竟會發生這般天人永隔的憾事。

涉事嬰兒床的廣告描述，床墊和護欄之間有8公分的空隙。法醫說明7個月大的嬰兒也會翻身爬行，但是一旦卡在縫隙之間依然會難以逃脫。女嬰父親表示第1次卡在這個縫隙時女嬰有哭喊求助，但沒想到這次卻再也無法挽回寶貝的女兒，實在痛心疾首。

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