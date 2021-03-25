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    論文造假產業化！ 中國醫院假論文數量20年暴增50倍

    英國知名科學期刊《自然》（Nature）週二更是發表文章指出，出自中國醫院的假論文數量迅速暴增，在過去20多年裡增長50倍，相當驚人。（路透檔案照）

    英國知名科學期刊《自然》（Nature）週二更是發表文章指出，出自中國醫院的假論文數量迅速暴增，在過去20多年裡增長50倍，相當驚人。（路透檔案照）

    2021/03/25 16:47

    〔即時新聞／綜合報導〕中國學術抄襲造假往年不停被國外權威認證，引發爭議，英國知名科學期刊《自然》（Nature）週二更是發表文章指出，出自中國醫院的假論文數量迅速暴增，在過去20多年裡增長50倍，相當驚人。

    根據《自由亞洲電台》報導，中國醫院、醫學院的論文造假狀況依然存在，英國《自然》雜誌週二發表文章，披露了出版界面臨「論文造假產業化」的問題，尤其是中國醫院的假論文數量的成長驚人，過去20年便增長了50倍。

    該文章指出，2020年1月開始，就有超過1000份可能與「論文工廠」有關的學術文章被發現，根據統計，370篇遭撤回的來自中國的論文投稿被指稱來自「論文工廠」，197篇被撤的論文中有部分為「圖片雷同」問題，另有45篇被列關注名單。

    除此之外，英國皇家化學學會（RSC）旗下的3個期刊，1月就撤回70篇來自中國醫院的研究人員所撰寫之論文，並重話指出「該學會已成『系統性論文造假產業』的受害者」。

    《自然》雜誌中的報導指出，調查人員對比觀察後，發現被「產業化」的造假論文大都有相同特徵，只有單詞、圖片被微調，但卻擁有相同背景及圖片，疑似是利用通用的模板將其生成；調查人員警告，目前被揭的「論文造假產業化」的狀況或僅是冰山一角。除了醫學領域，工程、人文科學和社會科學界等都可能也存在相同問題。

    《自然》雜誌引述中國研究人員說法，指稱中國出版環境惡劣，已很少人相信或引用中國科學工作者撰寫的論文，外國醫學雜誌或也受到影響，中國在國際上的形象嚴重受到撼動。

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