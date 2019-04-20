後台超硬！科技團隊批評「華為造假」遭開除整肅

2019-04-20 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國愛否科技公司16日開除了科技主筆王躍琨，理由是他對外發布消息，批評華為廣告不實、對拍照功能涉嫌造假，外界歸因於華為背景特殊，受中共庇護。

綜合外媒報導，王躍琨日前對華為P30 Pro月亮模式提出質疑，認為華為是利用AI技術將「月亮P上去的」，並進行實驗佐證，將「短褲圖案放到月亮上」，手機竟然將短褲修成月亮上的陰影。

他指控華為將這種修圖功能廣告為「拍出來的」，是造假和廣告不實的行為。但也因為如此，他遭到公司開除，該公司行政總裁彭林、科技生活部門主任王亮也被要求檢討，扣薪一個月，也暫停所有影片更新一個月。

外界普遍認為，只因為一個對華為的批評和質疑，充分顯現出華為的特殊背境，據《自由亞洲電台》報導，華為絕對是受到中共官方的庇護。

中國愛否科技公司16日開除了科技主筆王躍琨，理由是他對外發布消息，批評華為廣告不實、對拍照功能涉嫌造假，外界歸因於華為背景特殊，受中共庇護。圖為中國華為手機。（路透）

王躍琨日前對華為P30 Pro月亮模式提出質疑，認為華為是利用AI技術將「月亮P上去的」，卻廣告為「拍出來的」，是造假和廣告不實的行為。（圖取自微博）

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