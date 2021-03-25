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    Call in超扯劇情！19歲男與女友42歲媽上床 激戰20秒慘遭女友撞見

    澳洲19歲男子丹尼爾日前和女友及她42歲的母親同住一房，沒想到42歲的母親竟趁女兒離房，要求丹尼爾和她「親密」。（情境照）

    澳洲19歲男子丹尼爾日前和女友及她42歲的母親同住一房，沒想到42歲的母親竟趁女兒離房，要求丹尼爾和她「親密」。（情境照）

    2021/03/25 17:20

    〔即時新聞／綜合報導〕Call in超扯劇情！澳洲一名19歲男子丹尼爾（Daniel）日前和女友及她42歲的母親一同參加親友婚禮，母女因酒醉無法開車返家，因此丹尼爾便讓2人入住飯店房間，未料女友的媽媽竟要求和丹尼爾「親密」，還被折返房間的女友撞見。

    根據《每日郵報》報導，澳洲KIISFM電台近日接到了一通劇情極其荒謬的Call in，19歲的男子丹尼爾和女友及她42歲的母親一同參加親友婚禮，幾杯黃湯下肚後不勝酒力，母女無法開車返家，因此丹尼爾便讓2人入住飯店房間，未料接下的劇情讓人始料未及。

    報導指出，房內只有一張特大號雙人床，大家本來都決定要睡了，但女友想出去找新娘聊天，當女友離開房間後，女友的母親竟然對丹尼爾說，來吧！和我發生關係吧，當下丹尼爾就「上陣了」，未料過了20秒，他的女友又走回房間。

    報導提到，女友看到丹尼爾和母親四肢交纏，完全無法接受，當下情緒失控衝出房間，女友母親見狀，趕緊要求丹尼爾追出去，但幾近崩潰的女友只想在飯店走廊上打他，這場騷動甚至還引起了新郎的關注。

    報導也說，新郎聽聞這荒謬的故事後，竟然還戲謔地問丹尼爾「有無完事？」他默默地回答：「沒有」後來崩潰的女友一直都待在新娘的房間，但當晚睡醒後就再也找不到女友了，這段1年多的感情也就此畫下句點。

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