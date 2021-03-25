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    Google再退一步 願就新聞內容付費給義大利媒體

    科技公司Google 24日宣布，已和義大利多家媒體出版商簽署許可協議，將支付新聞內容費用給業者。（中央社，圖取自Pixabay圖庫）

    科技公司Google 24日宣布，已和義大利多家媒體出版商簽署許可協議，將支付新聞內容費用給業者。（中央社，圖取自Pixabay圖庫）

    2021/03/25 12:54

    〔中央社〕科技公司谷歌（Google）今天宣布，已和義大利多家媒體出版商簽署許可協議，將支付新聞內容費用給業者。這是Google為了安撫媒體公司因廣告營收損失而憤怒的最新一項舉動。

    Google今年稍早已與一些法國出版業者就「鄰接權」（neighbouring rights）簽署協議。歐盟一項方針在兩年前引入鄰接權的概念，主張搜尋引擎公司應為網路搜尋時出現的片段新聞內容付費。

    今天的協議讓義大利出版業者得以加入Google News Showcase新聞平台計畫。在此計畫下，Google要為所選擇的內容付費給新聞業者。

    Google聲明表示，Google News Showcase將在未來數月於義大利上線。

    法國是歐盟第一個實施「鄰接權」法令的國家，Google起先拒絕遵守。不過，經過一番折騰協商後，Google今年1月與法國一些出版業者簽下協議。

    新聞業者苦於紙本訂戶逐漸減少，而Google靠著網站上伴隨新聞搜索結果出現的廣告，賺取數以百萬計收入，卻未分給新聞業者，對此新聞業者憤然已久。

    澳洲一直積極推動，要強制數位公司支付新聞內容費用。Google上月已與媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch ）的「新聞集團」（News Corp）達成協議，同意支付「大筆費用」。

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