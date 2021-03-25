專訪／余茂春：台灣民主成就與美國命運息息相關

美國前任川普政府的中國政策顧問余茂春表示，台灣是民主楷模，值得中國人學習，而且台灣民主的成就與美國的命運息息相關，正因如此，美國對台灣才會有堅定不變的安全承諾。（中央社）

2021/03/25 12:49

〔中央社〕美國前任川普政府的中國政策顧問余茂春今天接受中央社訪問時說，台灣是民主楷模，值得中國人學習，而且台灣民主的成就與美國的命運息息相關，正因如此，美國對台灣才會有堅定不變的安全承諾。

余茂春在接受專訪時說，台灣民主轉型成功跟人民的努力和民主素質有巨大關係。他說，台灣是個非常健康的社會，是民主的楷模，並直言：「中國人的圈子都應該學學台灣。」這是余茂春首次接受台灣媒體的訪問。

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在川普任內，美台關係時有突破，雙邊官員的交往逐漸公開化，美國也顯著加大挺台力道。對此，余茂春說，這反映美國重視台灣的民主成就，且努力讓政策與時俱進。

他指出，美國對台灣的防衛承諾，不僅是為了保護台灣、阻止中共海外權力擴張，更重要的是保衛台灣所代表的理念和價值，以及台灣人民所取得非常有價值的民主成就。他說，「這種成就跟美國命運是息息相關的」。

美國政府和各國學界多年來在討論是否協防台灣時，始終有一派主張，如果美國坐視中共以武力侵犯台灣，將會使美國失去盟邦的信任。最新一篇由英國知名歷史學家佛格森（Niall Ferguson）發表的文章更指出，美國如果讓台灣落入中共手中，將失去全球的龍頭地位。

談到前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月20日卸下國務卿職務之前11天解除美台多年來的交往限制，余茂春在受訪時透露，他不只參與這項決策過程，而且「非常投入」。

余茂春表示，這項決策牽涉美國政府的重大政策，「不是余茂春、蓬佩奧兩個人就能做這個事」，而是參考多人的意見。他說，這個決定是正確的，而且反映美國目前的對華政策、對台灣政策與整個外交基石現實性的改變。

他指出，美方不能沉溺於陳規舊俗，「要有創新、要有現實感，還要有勇氣」，因此他們將美台政府接觸約束規章全部廢除。他笑稱：「中國大陸講『與時俱進』，我覺得就是這個意思。」

美台交往限制存在多年，期間曾多次調整，當中包含台灣駐美代表處人員不得進入美國國務院、台方不得在雙橡園升旗，及美國政府機構內不得展示中華民國國旗或中華民國的其他主權象徵等。限制一解除，除了在美國國內，駐在他國的美台官員也紛紛打破過去彼此接觸的限制。

蓬佩奧3月稍早接受中央社專訪時，曾以「瘋狂」、「不合理的愚蠢行政限制」批評美台官員昔日接觸綁手綁腳的現象。

至於美國對台海兩岸政策的問題，由於中共對香港「一國兩制」的承諾逐漸崩壞，要求美國重新思考對台政策的呼聲隨之而起，但余茂春指出，美國對台政策如何修改以及美方「一中政策」是否可能改變的問題「比較複雜」。

不過，他強調，美國首先要做到的就是尊重台灣人民意願；台灣絕大部分民意不是要跟中國統一，是要維持現狀，美方就要尊重這個現實。另一部分是美國稱台灣為盟友，就要真正把台灣當成盟友來對待。

余茂春認為台灣是個非常了不起的社會，台灣人民取得舉世矚目的驚人成就，從專制政權和平轉型成完全開放、自由和進步的社會，軍隊、警察等專制體制下的國家機器，轉型後也都完全服從民主的原則。

他曾在2000年到台灣觀選，對台灣民主成熟程度留下深刻印象。余茂春回憶，當時選舉造勢非常激烈，絕大部分台灣人民都參與選舉過程，但特別引起他注意的，是中央選舉委員會扮演的角色。

余茂春說，中選會是個很小但很關鍵的機構，負責驗證票數合法性及監察是否有選舉舞弊的情事。令他意外的是，在當年選舉競爭如此激烈的情況下，選舉結果交由一個小小機構來驗證核實，卻沒有一個人說不公平。

他認為，這代表人民對台灣的民主制度有充分的信心，對民主機制與公平性完全放心。余茂春說道，「這就表明台灣民主非常成熟，即使是在剛開始的時候就很成熟。」

余茂春於1962年生於中國安徽，1985年遠赴美國修讀碩士、博士學位後定居，在美國海軍官校任教多年。過去幾年余茂春受到時任國務卿蓬佩奧倚重，獲延攬出任國務院首席中國政策顧問，參與諸多美國對中國和台灣重要政策路線的制定。

余茂春卸下政府職務後，轉往華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）擔任資深研究員，再次與蓬佩奧共事。

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