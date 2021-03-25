專訪／余茂春：中國強推戰狼外交 國際處境將更孤立

美國前總統川普政府的中國政策智囊余茂春24日接受中央社訪問時表示，中共高層官員在與美方會談時公開嗆聲的表現，反映出北京對美國新政府的希望破滅，中共若不改弦易轍，在國際上只會更加孤立。（中央社）

2021/03/25 12:45

〔中央社〕美國前總統川普政府的中國政策智囊余茂春今天接受中央社專訪時說，中共高層官員在與美方會談時公開嗆聲的表現，反映出北京對美國新政府的希望破滅，他並說，中共若不改弦易轍，在國際上只會更加孤立。

余茂春曾在前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）任內擔任國務院中國政策首席顧問，今年一月隨川普政府卸任後，與蓬佩奧一同到華府智庫哈德遜研究所（The Hudson Institute）任職，兩人並先後接受中央社專訪。這是台灣媒體對這兩位反中要角的首次訪問。

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余茂春在訪談中指出，上週在阿拉斯加舉行的會談，是中方懇求美方舉辦，北京主要目的是要拜登政府把前任川普時期對中國的政策整個扭轉過來，因為他們覺得「中國一點錯都沒有，全是川普政府裡面幾個人在搗亂」。中國外交部發言人趙立堅曾說，中方是應邀與美方官員舉行高層戰略對話。

余茂春表示，在會談前幾個星期，北京已經認知到扭轉美國對中政策的希望落空，因為拜登政府基本上延續川普政府的政策，包括在新疆、西藏、台灣、香港、貿易及台灣海峽、南海地區安全性等關鍵問題上，與歐洲聯盟、五眼聯盟國家保持密切聯絡。

他說，北京覺得希望破滅，便惱羞成怒，想藉阿拉斯加會談來「撒潑」，透過把美國大罵一頓達到對國內的宣傳效應。他說，參與會談的中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪「由過去溫良恭儉讓形象轉為戰狼」，無疑是經過習近平授意。

余茂春認為，美中吵架並非壞事。他解釋說，中方在阿拉斯加情緒爆發而導致的醜劇，不只說明中國外交失敗，也教育成千上萬美國人及許多國家。他說：「以前對中共稍微有點幻想的這些人，都沒有幻想了。」

談到美中關係未來，余茂春表示，若北京行徑不改，不管美國由哪個黨派入主白宮，美國對中國的政策基本上都不會改變；拜登政府與前任川普政府一樣，都願意跟中共接觸，但接觸後的關係走向，同樣完全取決於中共自己的行為。

余茂春說，美國人民對中共統治、美中關係性質有重新的認識，對美國外交政策而言會是非常強大的基石與推動力。此外，反映民意的美國國會，對中共看法基本上一致，過去幾年通過的中國相關法律也有高度一致性，「任何美國的總統，不管哪個黨的，都必須要尊重這個現實」。

正因如此，余茂春表示，他對川普任內所制定對中國政策的延續性與生命力，抱持很大的希望。

對於美中競爭未來如何發展的問題，余茂春指出，中國應該放棄列寧主義式的思想，改用和平、心平氣和並在講規則的原則下和歐盟、美國等世界各國競爭。這包含確保貿易公平、停止竊取西方產業祕密和軍事機密等。

余茂春強調，在承認國際規則情況下競爭，才是正確的出路；如果中國不遵守這些規則，會在世界上更形孤立。

他也直言，共產主義是一種虛幻的許諾，在理論上講不通，在實踐上更是破滅，因此在中國沒有前途。他說，這點中國老百姓都知道，共產黨裡很多人也知道，只是沒有人有勇氣跟膽量去戳破皇帝沒有穿衣服的現實。

過去4年，川普政府奠定美中戰略競爭基調，積極聯合歐亞國家反制中國，促使西方與世界各國從對中國的幻想中清醒過來。美中雙邊關係則因貿易、台港新疆、5G資安和南海等議題明顯惡化。

自1月20日上任以來，拜登政府對中國維持戰略競爭調性，也多次關切北京侵略性的言行。在參加美中高層18日的阿拉斯加會談前夕，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）大動作點名24名中港官員損害香港自治，22日出訪歐洲首日，也聯合歐盟、英國與加拿大制裁在新疆推行種族滅絕行動的官員。

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