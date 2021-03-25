磁北極移動中！科學家：地球磁場170年來已減弱9％

科學家指出，地球磁場在過去170年減弱了9％。（路透檔案照）

2021/03/25 01:16

〔即時新聞／綜合報導〕南澳大利亞博物館名譽研究員庫珀（Alan Cooper）與其他科學家共同在《科學》期刊（Science）發表的研究顯示，過去170年來地球磁場已經減弱9％，而目前的磁北極正朝著俄國北極海岸移動。

綜合外媒報導，庫珀與澳洲新南威爾斯大學等28名科學家共同研究「4.2萬年前的全球環境危機」時發現，地磁偏移引發地球磁場減弱，進而導致地球上的生物暴露在宇宙射線下，他們透過紐西蘭的貝殼杉年輪以及其他洞穴、沼澤的環境變化記錄，得知整個澳洲大陸和塔斯馬尼亞島的大型動物都在4.2萬年前同時滅絕。

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科學團隊比較太平洋各地的環境變化記錄，並使用全球氣候模擬發現，在「亞當斯事件」（Adams Event）發生時期，地球的磁場強度僅下降到0％至6％，基本上毫無磁場保護地球上的生物，宇宙射線直接摩擦地球大氣層中的空氣粒子，產生電離作用發出強烈光芒，在當時全球出現氣候變化。

研究人員認為，這種急劇變化的環境可能導致早期人類尋求天然庇護所，因此可以解釋為何在4.2萬年前，世界各地的洞穴藝術相繼出現，人類居住在洞穴時創造出驚人的圖畫，至今仍完好保存，在相對比較空曠地區的圖畫創作則被侵蝕殆盡。

庫珀指出，雖然地磁飄移並不罕見，但科學家擔心北半球磁北極「快速運動」，他表示，「過去170年來地球磁場減弱了約9％」，這可能代表地球磁場倒轉即將發生，若現今社會發生此事，將會造成巨大影響，宇宙射線會破壞既有的電網與衛星網路系統。

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