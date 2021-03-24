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    武漢肺炎》全球逾1.24億例確診 超過273萬人病故

    全球至少273萬5411人死於武漢肺炎，至少1億2416萬7620例確診。圖為印度孟買一處市場。（路透）

    全球至少273萬5411人死於武漢肺炎，至少1億2416萬7620例確診。圖為印度孟買一處市場。（路透）

    2021/03/24 23:24

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間24日11時（台灣24日晚間7時），全球至少273萬5411人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少1億2416萬7620例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計數字來計算，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國統計單位其後提出的重新估算數據。且累計確診人數只是實際染疫人數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球23日通報新增1萬1169人病歿、53萬1792起確診病例。根據最新通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（3251死）、美國（869死）和墨西哥（809死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計已54萬3849人病故、2992萬3094例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（29萬8676人喪生、1213萬19例確診）、墨西哥（19萬9048人喪生、220萬3041例確診）、印度（16萬441人喪生、1173萬4058例確診）及英國（12萬6284人喪生、430萬7304例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有236人染疫喪命；接下來依序為比利時（196人）、蒙特內哥羅（194人）、匈牙利（194人）及斯洛維尼亞（192人）。

    從區域來看，歐洲累計92萬8153死、4186萬5111例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計75萬351死、2381萬3265例確診；美國和加拿大共計56萬6579死、3086萬4115例確診。

    亞洲共計26萬7511死、1721萬2349例確診；中東地區共計11萬1326死、625萬679例確診；非洲共計11萬517死、412萬6929例確診；大洋洲共計974死、3萬5179 例確診。

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