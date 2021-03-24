武漢肺炎》德國髮夾彎！復活節管制挨批後撤銷 梅克爾道歉

德國總理梅克爾今日宣佈撤銷復活節預定的封鎖措施，並承認決策犯了錯。（歐新社）

2021/03/24 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕德國第三波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蠢蠢欲動，德國政府原計畫4月的最初5天採取嚴格的封鎖措施，但總理梅克爾（Angela Merkel）今（24）日與各邦首長商討後決定撤銷。梅克爾同時承認在決策時犯下了錯誤，並強調她會承擔一切責任。

綜合外媒報導，德國原先於23日宣佈，4月1日至4月5日的復活節假期期間，絕大部分的商家皆不得營業，僅有販賣民生用品的雜貨店在4月3日這天可以做生意。

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僅管梅克爾當時表示，這是為了避免疫情惡化，但這些政策仍引來不少批評聲浪；在今日高層會議後，德國政府的方針出現髮夾彎，原定復活節期間實施的防疫措施通通撤銷，並且不會有替代方案。

消息人士稱，箇中原由是因為4月1日、3日這兩天實施商業管制及封鎖恐窒礙難行。梅克爾也說，「復活節管制政策是事出有因的，但準備時間實在太短所以無法真的施行。」、「有太多問題了，像是工資還有工時的減少，這些問題都沒辦法及時得到回答。」

梅克爾在會議上也為自己的決定道歉，她說：「我們必須設法減緩第三波疫情，但無論如何，這（復活節封鎖）是個錯誤。我會承擔所有的責任。」

德國政府處理疫期的手段一直為人所詬病，根據德國弗沙研究所（Forsa Institute）發佈的民調顯示，執政的基民黨（CDU）/基社盟（CSU）信心度已下滑至26％。

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