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    武漢肺炎》疫情又升溫 德國考慮下月重新封城

    雖然德國民眾日前上街抗議政府無休止的封城措施，但因疫情升溫，德國政府已考慮下月再度實施封城。（法新社）

    雖然德國民眾日前上街抗議政府無休止的封城措施，但因疫情升溫，德國政府已考慮下月再度實施封城。（法新社）

    2021/03/22 21:49

    〔即時新聞／綜合報導〕德國政府先前稍稍放寬了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的防疫管制措施，然而，隨疫情近來再度升溫，已開始研議再度實施封城。

    《德國之聲》（Deutsche Welle）報導，德國上月開始放鬆了防疫管制措施，除了學校復學、部分商家也獲准營運。然而，德國疫情近來日趨嚴重，昨（21）日，通報新增1萬3733名確診病例。總理梅克爾（Angela Merkel）日前表示，若有必要，應毫不猶豫再度封城，今日將和各邦首長會面商議後續防疫政策。

    昨日多家外媒獲得了一份草案，內容是德國數個邦考慮下個月延長武漢肺炎管制措施，原因是疫情再次超過每10萬人中出現100名確診病例的警戒線，而這樣高的感染率，可能是被武漢肺炎變種病毒觸發的。

    多名德國政府官員也同聲支持實施封城，並且警告武漢肺炎疫情可能無休無止。各邦的防疫措施不同，只會淆亂民眾，應該恢復先前解封的防疫政策，將封城延長至下月中旬為止。只要還沒啟動全面篩檢、接種疫苗，解封日就必須延後。目前德國部分地區已收緊了防疫政策。

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