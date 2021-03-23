亞裔大尺碼女模 首登運動畫刊泳裝特輯

日荷混血名模友美（Yumi Nu）創造歷史，成為第一位為美國運動畫刊拍攝泳裝照的亞裔大尺碼女模。（取自_yumi_nu ＩＧ）

2021/03/23 02:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本和荷蘭混血名模兼音樂創作家友美（Yumi Nu）創造歷史，成為第一位為知名美國體育雜誌「運動畫刊」（Sports Illustrated）拍攝泳裝照的亞裔大尺碼女模，登上預定7月發售的2021年泳裝特輯。

香港南華早報22日報導，在美國的亞裔社群和亞洲國家中，大尺碼身材的人很少見。在18日發佈的Instagram影片中，友美指出這項殊榮對她本人和其他身材類似的人的意義：「對於亞裔美國女性來說，炫耀自己的身材和性感非常羞恥。對於我做為大尺碼模特兒來說，我們必須不斷進步，與這一還未發展成形的內心聲音拼搏。」

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友美是知名美籍日裔電子音樂家史蒂夫‧青木（Steve Aoki）的侄女。在另一篇貼文中，友美分享一段自己拍攝的影片，闡述她參與拍攝的意義：「近年來，我愈來愈熱衷談論亞洲女性和一般女性所經歷的身體恥辱，因為在我的成長過程中，這是一件非常困難的事情。」「我不希望任何人在一生中都覺得自己不夠好。它阻止我們過充實的生活。」

上週，今年夏季東京奧運會開幕式的創意總監佐佐木宏（Hiroshi Sasaki），曾提案要身材圓潤的台日混血女藝人渡邊直美扮成「奧林pig」從天而降，遭到輿論嚴厲抨擊，更引發國際關注報導，佐佐木宏道歉後辭職。

運動畫刊近年來積極倡議顛覆傳統觀念，繼去年邀請來自巴西的跨性別名模瓦倫蒂娜‧桑帕伊奧（Valentina Sampaio）後，今年再邀請非裔和亞裔混血的「維多利亞的秘密」跨性別女模雷娜‧布魯姆（Leyna Bloom）拍攝泳裝特輯，她也成為運動畫刊史上首位跨性別有色人種的泳裝女郎。

日荷混血名模友美（Yumi Nu）創造歷史，成為第一位為美國運動畫刊拍攝泳裝照的亞裔大尺碼女模。（取自_yumi_nu ＩＧ）

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