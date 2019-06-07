爆乳女模亂入歐冠決賽 脫掉上衣狂奔全場看傻！

一名女模沃蘭斯基（Kinsey Wolanski）突然在賽程最後穿著高衩泳裝衝進球場，直到中線才被保全攔了下來，立刻遭抱緊帶走。（圖擷取自Kinsey Wolanski IG）

2019-06-07 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕今年歐洲足球冠軍聯賽（歐冠賽，UEFA Champions League）決賽爆出小插曲，一名女模沃蘭斯基（Kinsey Wolanski）突然在賽程最後穿著高衩泳裝衝進球場，直到中線才被保全攔了下來，並立刻遭抱緊帶走。原來這是她為男友設立的成人網站打廣告，雖然遭到處罰，也成功為男友網站帶來可觀的流量。

綜合外電報導，當地時間6月1日舉行熱刺對利物浦的歐冠決賽，當比賽進行到賽事後半段，利物浦奪下2分後，場上出現短暫暫停，這時一名女子突然衝進場內，脫掉上衣露出連身Y字泳裝，高舉雙手大秀好身材，一路直奔到中線才停下來。

這讓現場球員、球迷及看轉播的觀眾全傻眼，原來亂入的22歲美國女模沃蘭斯基身上穿的泳衣印有成人網站的名字，她是為了幫經營該網站的男友打廣告。保全及警方很快就將沃蘭斯基請出場，並對她處以5000歐元（約台幣17.5萬元）罰款，而她與男友也遭禁入往後的聯賽。不過，她火辣的好身材，以及這次出奇不意的亂入，都成功為自己與男友網站創下可觀流量。

沃蘭斯基事後還稱，一名工作人員還送了她一張表框的VIP門票當紀念品，她鼓勵粉絲「為生活而活，勇敢做一件你永不會忘的瘋狂事！」沃蘭斯基的男友也在她被警方釋放後承諾，會娶這名瘋狂女友。

事實上，沃蘭斯基也曾在去年12月南美自由杯河床對博卡青年的賽事上以同樣手法亂入，更有趣的是，當時河床以2比1領先，在河床場邊發球後，沃蘭斯基穿泳裝衝進一路領先球員，河床隊員將球傳給沃蘭斯基，她直直射門得分，創下3比1戰績。就連河床教練也興奮狂吼，球迷全部笑翻。

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保全及警方很快就將沃蘭斯基請出場，並對她處以5000歐元（約台幣17.5萬元）罰款，且她與男友也遭禁入往後的聯賽。（圖擷取自Kinsey Wolanski IG）

今年歐洲足球冠軍聯賽（歐冠賽，UEFA Champions League）決賽爆出小插曲，女模沃蘭斯基（Kinsey Wolanski）突然在賽程最後穿著高衩泳裝衝進球場。（圖擷取自Kinsey Wolanski IG）

沃蘭斯基事後還稱，一名工作人員還送了她一張表框的VIP門票當紀念品。（圖擷取自Kinsey Wolanski IG）

歐冠賽上，利物浦奪下2分後，場上出現短暫暫停，這時一名女子突然衝進場內，脫掉上衣露出連身Y字泳裝，高舉雙手大秀好身材，一路直奔到中線才停下來。（圖擷取自Kinsey Wolanski IG）

原來這是她為男友設立的成人網站打廣告，雖然遭到處罰，也成功為男友網站帶來可觀的流量。（圖擷取自Kinsey Wolanski IG）

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