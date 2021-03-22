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    原本到底玩多大？中國山東禁鬧婚 嚴禁扒衣、猥褻新娘和伴娘

    中國習俗「鬧婚」近年來頻惹爭議，從新娘、伴娘人員遭猥褻，嚴重至遭性侵等，引發輿論撻伐，直批為「惡習」。（擷取自微博）

    中國習俗「鬧婚」近年來頻惹爭議，從新娘、伴娘人員遭猥褻，嚴重至遭性侵等，引發輿論撻伐，直批為「惡習」。（擷取自微博）

    2021/03/22 23:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國習俗「鬧婚」近年來頻惹爭議，從新娘、伴娘人員遭猥褻，嚴重至遭性侵等事件時有所聞，引發輿論撻伐，直批為「惡習」。對此，山東鄒平日前發出公告，嚴禁包括強吻、猥褻新娘、伴娘等人員在內的7點公告。

    綜合中媒報導，山東鄒平政府日前發出公告，稱為堅決杜絕各類惡俗鬧婚現象的發生，禁止以下行為：
    一、強制新郎、新娘及其他人員脫衣服、套鎖鍊或進行捆綁。
    二、強制新郎及其他人員穿戴佩戴有傷風化的服飾、標識標牌。
    三、強行親吻、摟抱或採取其他方式侮辱、猥褻新娘、伴娘。
    四、強行在新郎、新娘及其他人員身上塗抹、撒潑異物。
    五、強制新娘、新郎或其他人員在婚慶活動中進行有傷風化或有辱人格的不雅表演。
    六、蓄意或以營利為目的剪輯製作低俗婚鬧影片、圖片、文字等並通過網絡進行散佈、傳播造成嚴重社會影響。
    七、其他妨礙社會管理及擾亂公共秩序的行為。

    根據公告，違者由公安機關視情節依法予以治安處罰，將追究其刑事責任。

    對此，中國網民紛紛表示，「山東這低俗的讓本地官方都看不下去，竟然都動用相關法了」、「嚴禁說明嚴重到了一定程度」、「民間有些惡俗的確應該管管了」、「的確應該這樣，結個婚低俗得不行」、「這不是本來就犯罪嗎？還要公告提醒」。

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