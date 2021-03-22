長文反擊法國學者 中使館竟稱：若真有戰狼，是因瘋狗太多

中國駐法國大使館在官網發長文反擊法國學者波恩達茲。圖為中國駐法大使盧沙野。（路透）

2021/03/22 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐法國大使館日前因為在推特以法國俚語「小流氓」（petite frappe）形容法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz），引發法國政界與網友不滿。然而中國駐法國大使館21日在官網貼出一篇標題為「關於言論自由的民主討論」的文章反擊，更聲稱：「如果真有戰狼的話，那是因為瘋狗太多太兇。」

中國駐法使館在文章中指出，「某位學者」偏離正常討論的常軌，對中國使館進行各種挑釁，「他有挑釁中國使館的自由，我們也有回擊他的自由。不能因為戴上一頂學者的帽子就神聖化了，說不得也碰不得」。中國駐法使館直言：「法國大報《解放報》不是在頭版封面文章使用法國國罵來批評政府的封禁政策嗎？怎麼中國使館用一個法國民眾熟悉的俚語表達自己的態度就成了侮辱？美國總統用『殺手』一詞攻擊別國國家元首，怎麼也沒見這裡『正義』的媒體、學者批評指責呀？」

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針對波恩達茲，中國駐法使館聲稱波恩達茲是「意識形態噴子」，並表示此次用「petite frappe」回應波恩達茲的推文是為了避免與他糾纏。中國駐法使館強調：「外交就是維護國家利益和形象。如果中國的國家利益和形象受到威脅和損害，我們的外交官就要衝上去拚命守護。」至於外界將中國外交形容為「戰狼外交」，中國駐法使館則說：「如果真有『戰狼』的話，那是因為『瘋狗』太多太兇，包括一些披著學術和媒體外衣的『瘋狗』對中國瘋狂撕咬。有人希望中國的外交最好是『羔羊外交』，對外來的攻擊忍氣吞聲、息事寧人。這樣的時代已經一去不復返了。」

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