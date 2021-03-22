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    戰狼外交又出籠！瑞士關注香港、新疆人權問題 中使館氣炸怒批

    瑞士對中國人權侵犯等問題表達明顯關切，引發中國當局不滿，中駐瑞士使館批此言論不利於中瑞關係發展。（歐新社）

    瑞士對中國人權侵犯等問題表達明顯關切，引發中國當局不滿，中駐瑞士使館批此言論不利於中瑞關係發展。（歐新社）

    2021/03/22 10:16

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞士聯邦委員會在當地時間19日發布《中國戰略》，強調中國境內的人權問題，包含香港民主政治逐漸受限、新疆維吾爾族人權侵犯等表達明顯關切，引發中國當局不滿，中駐瑞士使館批此言論不利於中瑞關係發展，中方對此表示堅決反對。

    綜合外媒報導，瑞士聯邦委員會在當地時間19日發布《中國戰略》，說明對中國未來外交戰略，瑞士外交大臣卡西斯（Ignazio Cassis）表示，瑞士政府對於中國人權問題立場將更為強硬，意味著政策開始轉變，「人權問題不再是外交部的專職任務，而是整個政府的職責。」

    卡西斯表達對香港民主政治逐漸受限、新疆維吾爾族人權侵犯的擔憂，他強調中國在新疆的作為顯然是對少數民族權利的侵犯，瑞士已向北京明確表示了其關切，也禁止瑞士軍工企業Ruag繼續對港警提供彈藥等，認為繼續對港警提供彈藥對香港平民風險太大。

    對此，中國戰狼外交再度展現，中國駐瑞士大使館發言人21日表示，瑞士對中國政治制度、少數民族政策和人權發展狀況等進行指責和攻擊，給中國貼上一些惡意的標籤，向外界釋放出錯誤信號，痛批「這些說法背離基本事實，不利於中瑞關係健康發展。中方對此表示堅決反對。」

    中國駐瑞士大使館發言人還聲稱，中國始終重視和保護人權，特別是少數民族的權益。中國人民享有充分的民主與自由，要瑞士摒棄意識形態偏見，與中方相向而行。

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