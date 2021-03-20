中國戰狼外交阿拉斯加上演 中國學者：準備第二次太平洋戰爭

中共中央外事工作領導小組辦公室主任楊潔篪（右）和中國外交部長王毅（左），18日在阿拉斯加安克拉治的美中高層會談中發動戰狼外交。（法新社）

2021/03/20 02:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國和中國國安、外交高層官員18日在阿拉斯加州安克拉治，舉行拜登新政府上台以來首次「戰略」會談，中共中央外事工作領導小組辦公室主任楊潔篪和中國外交部長王毅，開場白便發表強硬談話，凸顯中方將此次會議作為向美方發動宣傳攻勢的平台。中國學者認為，美中兩國已走入冷戰的轉捩點，中國甚至可能已經在為第二次太平洋戰爭做準備！

自由亞洲電台（RFA）19日報導，中國官方媒體也趁機大肆宣揚民族主義，煽動民眾的反美情緒。中國新華社19日罕見地在第一時間刊出王毅譴責美國的談話，卻忽略美方官員的回應。中共機關報「人民日報」更透過社群媒體發佈一系列製圖，宣揚楊潔篪的講話，激發中國網友的反美言論。

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有網友將清朝受西方列強欺壓的歷史，對比這次美中會談，證明中國國家主席習近平「平視世界」、「東升西降」的外交思想獲得落實；還有網友讚揚楊、王「為中國人民爭氣」，還說要「怒懟美國，中國人是不可欺負的，中國必將強大。」當天有關美中關係的報導在「新浪熱評」排行超過400萬點閱率，名列第2。

相較於楊潔篪，王毅的言辭更為激烈，強調中國的正當權益在過去幾年受到無理打壓，中美關係遭遇前所未有的嚴重困難，中方過去、現在、將來都絕不會接受美國的無端指責，並要求美方徹底放棄干涉中國內政的霸道行徑。

北京清華大學政治學系前講師吳強向RFA表示，中美兩國官員針鋒相對，毫無尋找解決分歧的誠意，「中方就像是來吵架一樣，似乎表明他們處於一種極大的壓力下被迫尋求這次對話，並且在這次對話中也不準備作任何讓步。也許這種戰狼式的外交姿態實際上是為最高層表演。」

太原國際關係學者張勇表示，事實已經多次證明，中國官員對美愈強硬，就愈能激發民間反美情緒和所謂的民族自豪感；對外強硬也成為中共的政治正確，並被官方喉舌解讀為中國強大了。

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