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    應對中國「稀土戰」 法防長：絕對要降低對中國依賴

    法國國防部長帕利（中）強調，必須在關鍵領域降低對中國的依賴。（路透）

    法國國防部長帕利（中）強調，必須在關鍵領域降低對中國的依賴。（路透）

    2021/03/22 09:39

    〔即時新聞／綜合報導〕中國「一帶一路」倡議是中國近年來極其重視的發展項目，不過「一帶一路」卻讓許多貧窮國家落入債務陷阱中，中國在世界各地持續發展其勢力也對各大國造成一定影響。法國國防部長帕利（Florence Parly）日前在法國參議院外交、國防和軍隊事務委員會聽證會強調，法國在某些關鍵領域絕對要降低對中國的依賴，以免被中國制衡。

    根據《法廣》報導，帕利17日在聽證會中指出，中國正在推進自身地位，並希望實現2049年成為世界第一強國的目標，而中國在「絲綢之路」、印度太平洋、非洲、北極，甚至在法國的海外領土上，中國都正在投資並擴大其影響力。帕利強調，中方不再猶豫地將自己的價值體系強加於人，並蔑視國際規則，特別是那些在空中和海上航行自由的規則。

    帕利說明，法國2020年從中國的進口量與2019年相較，增加了4.5%，尤其在醫療、電子及國防產業上，都說明了法國對中國的依賴。帕利強調，特別是從中國進口的關鍵礦產、稀土等，這些礦產對於法國是關鍵的國防材料，從飆風戰機到無人機，包括法國士兵的通信設備和電池，這些都是必需品，「在這些至關重要的領域，法國必須減少對中國的依賴」。

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