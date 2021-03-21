南海集結220艘漁船如「海上長城」 呂禮詩：中國的民兵圍事手段...

「西菲律賓海國家特遣部隊」指出，220艘中國漁船在牛軛礁週邊排成一列。圖為中國漁船示意圖。（路透）

2021/03/21 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國在南海動作頻頻，菲律賓為因應南海情勢所成立的「西菲律賓海國家特遣部隊」昨日發出聲明，指出中國在南沙群島九章群礁的牛軛礁周邊，集結220艘大型中國漁船，大批船隊排成一列宛如「海上長城」。軍事專家呂禮詩則在臉書貼文強調，這就是中國以「民兵圍事」的海上維權手段。

綜合外媒報導，「西菲律賓海國家特遣部隊」從菲律賓海岸警衛隊接獲情資，指出中國漁船船隊3月7日在牛軛礁附近大舉集結一事發出聲明，表示這些中國漁船船隊在集結點附近沒有進行任何捕魚活動，反倒是在夜間大舉打開集魚燈。「西菲律賓海國家特遣部隊」指出，這種狀況可能涉及過度捕撈、破壞海洋環境及侵擾航行安全等相關風險。「西菲律賓海國家特遣部隊」強調，菲律賓政府將繼續監控相關情勢，並堅定守護菲律賓領海主權。

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軍事專家呂禮詩在臉書提到：「當年小艦長驅離『海冰723』（現為中國海警1411），遇到的『紅螞蟻』就是這種類型，不過數量僅約50艘就令人感到不寒而慄。」然而在牛軛礁出現的220艘中國於船陣仗更是驚人。隨後呂禮師指出，牛軛礁位在太平島西南方53公里處，這些中國「海上民兵」若以20節的速度航行，約1個半小時即可到達太平島，呂禮詩強調，這就是中國以「民兵圍事」的海上維權手段，接下來就是「海警立足、海軍維權」。

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