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    中駐法使館罵法國學者是「小流氓」 法政界：這就是中國的樣子

    中國駐法使館辱罵法國學者是「小流氓」，引起法國政界及網友群情激憤。圖為中國駐法大使盧沙野。（歐新社）

    中國駐法使館辱罵法國學者是「小流氓」，引起法國政界及網友群情激憤。圖為中國駐法大使盧沙野。（歐新社）

    2021/03/21 10:51

    〔即時新聞／綜合報導〕中國駐法大使盧沙野日前致函要求參議員李察取消國會訪台團，引發法國政界與中國使館論戰，然而法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）也在推特嘲諷中國駐法使館，雙方隔空交火，然而法媒批露，中國駐法使館在推特上辱罵波恩達茲是「小流氓」，引發法國網友群情激憤，在網路上冷嘲熱諷。

    根據《法廣》報導，法媒《世界報》19日刊出報導，指出「中國駐巴黎大使館攻擊一法國研究員，稱他是個『小流氓』」，歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）對此譴責，強調若法國政府還有尊嚴和國家意識，應立刻傳召中國大使盧沙野，並和他嚴正解釋「若要繼續撒野就馬上回中國」；另一位歐洲議會議員貝拉米（Francois-Xavier Bellamy）則是在推特向法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）喊話：「中國使館侮辱了一位知名學者，警告人們要聽北京的，親愛的勒德里昂，不能讓這件事過去，那樣將會是件懦弱且危險的事。」

    歐洲議會議員盧瓦索（Nathalie Loiseau）表示：「很少見到有外交官對自己國家的形象造成如此大的傷害，粗暴且粗魯，這就是他所展示的中國。」法國參議員波耶（Valérie Boyer）支持波恩達茲，並說：「中國使館稱法國學者是小流氓，中國大使館是否知道，法國是個尊重學者的國家，我們珍視自由和博愛。」

    而支持波恩達茲的推文也在法國推特瘋傳，並附上「我們都是小流氓」標籤，法國網友也諷刺地說：「謝謝大使先生，是您把法國學界凝聚了起來！」許多網友紛紛留言：「中國大使館的表現凸顯了中國的真實面貌。當一位外交官這樣說話，就是他的政府通過他在說話。」、「這只是中國的某種真實形象，一個狂妄自大的黨國集團」、「中國大使其實很怯懦，他知道侮辱一位學者不需要冒太大的風險，但他這樣做等於侮辱了原本不應被侮辱的人民，透過他的粗野語言，讓人誤以為即使是中國精英，也掌握不了幾個像樣的詞彙。」

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