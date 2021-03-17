戰狼吃癟！中駐法使館討戰反遭學者酸：沒人阻中去科西嘉

波恩達茲今還在推特上貼出多張台灣和法國會議員互訪交流的照片，他稱法台國會互訪非常頻繁，法國議員想見誰都可以。（圖擷自Twitter）

2021/03/17 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐法大使被爆致函友台法國參議員李察（Alain Richard），威脅取消訪台且不應與台灣接觸，戰狼行徑引發法國學者不滿，在推特痛批中國政府，中駐法使館嗆：「要求法國議員不要去的地方是台灣，不是科西嘉島」，法學者反酸「去啊，沒有人阻止中方去科西嘉島」，中駐法使館被一句嗆爆後，不敢再回應。

綜合外媒報導，針對中國干涉法國議員來台，法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）在推特中批評中國對法國民主制度的干預，令人無法接受，他痛批：「這封信是中國對我們民主制度令人無法接受的介入。我們的參議員有自由和他們認為適切的所有人見面。北京不得對我國民選官員指手畫腳，遑論他們的一位外交官。」

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相關推文引來中駐法使館不滿，在推特上點名嗆波恩達茲：「這不是干預他國內政，而是阻止干預內政。盧大使要求法國議員不要去的地方是台灣，不是科西嘉島。」布料遭到波恩達茲反打臉：「沒人阻止中國議員前往科西嘉島，去呀。你無權要求法國議員不要訪台。」遭狠打臉的中駐法使館沒再回應。

波恩達茲今還在推特上貼出多張台灣和法國會議員互訪交流的照片，他稱法台國會互訪非常頻繁，法國議員想見誰都可以，他們既不代表「外交部」，也不代表「總統府」。

Ces délégations parlementaires ???????? à ???????? sont fréquentes et dans les deux sens （ici en 2018 et 2019）.



Les parlementaires ???????? y rencontrent qui ils souhaitent. Ils ne représentent ni @francediplo ni @Elysee.



Ces injonctions chinoises （« ils doivent »） sont inacceptables. https://t.co/95NWgG7MSW pic.twitter.com/85ott3BXbF — Antoine Bondaz （@AntoineBondaz） March 16, 2021

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