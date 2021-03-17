為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    戰狼吃癟！中駐法使館討戰反遭學者酸：沒人阻中去科西嘉

    波恩達茲今還在推特上貼出多張台灣和法國會議員互訪交流的照片，他稱法台國會互訪非常頻繁，法國議員想見誰都可以。（圖擷自Twitter）

    波恩達茲今還在推特上貼出多張台灣和法國會議員互訪交流的照片，他稱法台國會互訪非常頻繁，法國議員想見誰都可以。（圖擷自Twitter）

    2021/03/17 15:12

    〔即時新聞／綜合報導〕中國駐法大使被爆致函友台法國參議員李察（Alain Richard），威脅取消訪台且不應與台灣接觸，戰狼行徑引發法國學者不滿，在推特痛批中國政府，中駐法使館嗆：「要求法國議員不要去的地方是台灣，不是科西嘉島」，法學者反酸「去啊，沒有人阻止中方去科西嘉島」，中駐法使館被一句嗆爆後，不敢再回應。

    綜合外媒報導，針對中國干涉法國議員來台，法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）在推特中批評中國對法國民主制度的干預，令人無法接受，他痛批：「這封信是中國對我們民主制度令人無法接受的介入。我們的參議員有自由和他們認為適切的所有人見面。北京不得對我國民選官員指手畫腳，遑論他們的一位外交官。」

    相關推文引來中駐法使館不滿，在推特上點名嗆波恩達茲：「這不是干預他國內政，而是阻止干預內政。盧大使要求法國議員不要去的地方是台灣，不是科西嘉島。」布料遭到波恩達茲反打臉：「沒人阻止中國議員前往科西嘉島，去呀。你無權要求法國議員不要訪台。」遭狠打臉的中駐法使館沒再回應。

    波恩達茲今還在推特上貼出多張台灣和法國會議員互訪交流的照片，他稱法台國會互訪非常頻繁，法國議員想見誰都可以，他們既不代表「外交部」，也不代表「總統府」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    布林肯︰中國對台侵略性增 與南海領土爭議國家更具壓迫性
    2021/03/17 14:15

    布林肯︰中國對台侵略性增 與南海領土爭議國家更具壓迫性
    「反送中」紀錄片入圍 傳中國下令封殺奧斯卡
    2021/03/17 14:08

    「反送中」紀錄片入圍 傳中國下令封殺奧斯卡

    櫻花美景 收藏青溪水岸 即將公開
    中國「肛測」武肺真有必要？ 微生物學家揭真相
    2021/03/17 13:24

    中國「肛測」武肺真有必要？ 微生物學家揭真相
    噁！中國火鍋肉片中竟藏「活壁虎」 用餐後慘拉肚子
    2021/03/17 13:03

    噁！中國火鍋肉片中竟藏「活壁虎」 用餐後慘拉肚子
    國際今日熱門
    女子雨棚失足墜樓喪命 同站窗外男這個動作引發聯想
    2021/03/16 16:02

    女子雨棚失足墜樓喪命 同站窗外男這個動作引發聯想

    謠言終結站》中國疫苗「安全排名」囊括前4名？查核中心闢謠
    2021/03/16 16:37

    謠言終結站》中國疫苗「安全排名」囊括前4名？查核中心闢謠

    她罹癌遭拒賠理由引網友譁然 法院打臉保險公司判全賠
    2021/03/16 16:17

    她罹癌遭拒賠理由引網友譁然 法院打臉保險公司判全賠

    軍情動態》土耳其ATAK 2直升機選用烏克蘭引擎 預計2024年首飛
    2021/03/16 17:04

    軍情動態》土耳其ATAK 2直升機選用烏克蘭引擎 預計2024年首飛

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播