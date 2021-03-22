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    中國大使低俗辱罵法國學者 專家揭原因：和台灣有關

    中國駐法大使盧沙野。（路透資料照）

    中國駐法大使盧沙野。（路透資料照）

    2021/03/22 08:32

    〔即時新聞／綜合報導〕中國駐法大使盧沙野，被爆日前致函法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard），威脅取消訪台且不應與台灣接觸，引發各界批評。法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）在推特嘲諷中國駐法使館，雙方隔空交火，中國駐法使館辱罵波恩達茲是「小流氓」，更引發法國網友群情激憤。有專家認為，盧沙野用「低級」詞語攻擊波恩達茲，可能和波恩達茲新開設的台灣問題研究項目有關。

    中國駐巴黎大使館19日攻擊法國研究員波恩達茲，稱他是「小流氓」，除了政界群起反擊，網友支持波恩達茲的推文也瘋傳，並附上「我們都是小流氓」標籤，法國網友諷刺地說：「謝謝大使先生，是您把法國學界凝聚了起來！」波恩達茲則表示：被人「譽為小流氓」感到榮幸，令人擔憂的是，這種不受約束的言論以及中國使館可以在法國領土隨意侮辱記者或官員。

    《法廣》報導，巴黎政治學院中國問題專家白夏教授認為，盧沙使用如此低級的詞語攻擊波恩達茲，完全無視外交官禮節，他表示，盧沙野如此攻擊波恩達茲，或許與他新開設台灣問題研究項目有關。雖然之前也有這些項目，但台灣問題現在高度敏感，中國國家主席習近平也高度關注。

    白夏分析，盧沙野的攻擊顯示，波恩達茲已擊中他們的要害。他懷疑，盧沙野是在擔心法國政府有意改變一中原則，才開始設立台灣研究項目，但他好像不明白，法國學者的研究並不代表官方立場。他強調，原本以為中國官員已經與時俱進，了解西方制度，今天看來，中國正在倒退，而且回到文革時期的水平。

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