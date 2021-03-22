黃河內蒙段漂大量死豬 惹憂非洲豬瘟疫情再起

黃河內蒙古達拉特旗段「國堤」內側的幾頭死豬。（圖擷取自網路）

2021/03/22 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國黃河內蒙古達拉特旗段的河面及堤岸邊發現大量死豬，引發民眾驚慌，擔心死豬太多污染水源，更擔心這些死豬是因疫情病死，恐引發更大的疫情，目前，相關單位已經著手打撈死豬，並進行大規模的消毒，且展開流行病學抽樣溯源調查。

綜合媒體報導，中國1記者本月16日原本是打算到當地拍候鳥，沒想到竟拍到一大推死豬浮在黃河水面及岸邊，這位記者沿著岸走約30多公里，看到至少5處漂著豬屍，有的零星1~2隻、有的10多頭或浸泡水中、有的成堆在岸邊，目測大約有26隻以上，看上去白花花一片。

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這名記者本月20日再到當地，同一位置，再度發現黃河上漂著死豬，也約是20多頭死豬；但明顯是跟前一起的豬屍漂浮事件不同。當地村民也不知這些豬屍是從那裡漂來的。這些死豬有的是成豬、有的是仔豬。

由於連續的死豬事件，讓當地村民恐慌，擔憂這些死豬會破壞黃河水質，造成環境污染，甚至成為新疫情的傳播源。而早在今年1月份，路透曾報導，中國第4大豬肉生產商「新希望六和」已有超過1000頭豬感染兩種非洲豬瘟新病毒株，而這些感染非洲豬瘟新病毒的豬隻，很可能是養殖戶使用「假疫苗」所致。

昨晚，達拉特旗政府表示，已立即成立了應急小組進行取證及調查。

中國於2018年8月爆發非洲豬瘟疫情，造成大量豬隻撲殺，造成一度豬肉荒、豬價暴漲，中國民眾沒有豬肉可過春節、中秋，據中國學者推估，非洲豬瘟疫情造成中國約1兆人民幣的損失，直到去年底才逐步回復生產，豬肉價格緩跌，再遇黃河漂死豬事件，引發民眾新的憂慮。

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