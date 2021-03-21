鯊魚有「翅膀」！墨西哥出土9千多萬年前「鷹鯊」化石

「鷹鯊」的復原圖。（法新社）

2021/03/21 22:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕鯊魚與魟魚同屬軟骨魚類，科學家已找出兩者血緣關係親近的化石證據！據《路透》報導，相關化石標本於2012年在墨西哥東北部巴耶西約鎮（Vallecillo）的一個海洋礦床中被發現，科學家日前完成相關分析後證實，這是一個結合鯊魚與魟魚特徵的新物種，並將其命名為「鷹鯊」（學名：Aquilolamna milarcae）。

此品種的鯊魚有較長的鰭，像一對翼，牙齒較細小，從化石推算，這條奇怪的鯊魚長約1.65公尺，鰭的兩端長約1.9公尺，9300萬年前的恐龍時代活躍於現今的墨西哥灣。研究結果已刊登於最新一期《科學》期刊。

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研究人員將其命名為「鷹鯊」，牠可能是用鰭來穩定自己或用類似蝠鱝的方式在大海中遨遊。「鷹鯊」寬大圓潤的頭部、長長的下顎和較小的牙齒，表現出許多與現代蝠鱝、魟魚相似的特徵，暗示牠可能是一個濾食者，並會大口吞噬海洋中的浮游生物。

這一發現說明這種浮游生物食性的鯊魚出現時間，比蝠鱝和魟魚等有類似形狀的魚類至少提早了3000萬年。

研究人員還指出，「鷹鯊」可能是一個高度多樣化鯊魚群體的成員，其中包括已滅絕的巨齒鯊以及現代的大白鯊和濾食性的姥鯊，同時「鷹鯊」或許是白堊紀海洋中第二種以浮游生物為食的大型魚類。此前，科學家曾發現了一種名為厚莖魚（Pachycormidae）的大型硬骨魚，也是以浮游生物為食。

科學家在墨西哥發現一種怪異的鯊魚化石，其形狀不像是一條普通的鯊魚，而是長著兩個巨大的翅膀狀的鰭。（法新社）

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